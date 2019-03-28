وزير التربية: جامعة الإمارات تتمتع بفكر متجدد مواكب لأولويات الدولة

المصدر: العين - البيان

أشاد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم بدور جامعة الإمارات الريادي في تخريج كفاءات وطنية على مستوى عال من المهارة والمعرفة، حيث قادت الجامعة منذ تأسيسها الحراك العلمي في الدولة باقتدار، لافتاً إلى أن الجامعة تتمتع بفكر متجدد وحيوي مواكب لخطط وأولويات الدولة التي ترجمتها بنود الأجندة الوطنية و«مئوية الإمارات 2071».

جاء ذلك خلال جولة ميدانية قام بها الحمادي في جامعة الإمارات العربية المتحدة اطلع عبرها على أبرز ابتكارات ومشاريع الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والباحثين في المختبرات والاستوديو الإعلامي في الجامعة ومنتزه الجامعة للعلوم والابتكار.

إلى ذلك شهد معاليه حفل تخريج 15 طالبا وطالبة من أصحاب الهمم من جامعة الإمارات العربية المتحدة في تخصصات الطب، والهندسة، والعلوم، والترجمة، والقانون، والتربية، والمحاسبة والعلوم السياسية.

جولة

واستمع معاليه خلال جولته الميدانية في الجامعة إلى شرح حول المنتزه ودوره في تطوير وصقل مهارات الطلبة في مجالات التفكير الإبداعي وتطوير الابتكارات والتطبيقات التكنولوجية المختلفة لتقنية المعلومات والأدوات اللازمة في تنفيذ المشاريع الابتكارية وكيف يتم تحويل الأفكار إلى منتجات وخدمات عبر مراحل التفكير والتخطيط والتنفيذ الجماعي للإسهام في تعزيز رؤية الطلبة نحو المستقبل وبلورة الأفكار التي يمكن تحويلها وتطبيقها عبر الذكاء الصناعي والبرمجة من خلال تزويد الطلبة بفرصة اكتساب مهارات متقدمة في عناصر التقنيات الفائقة والتعلم الذاتي والتعرف على أحدث الاكتشافات العالمية في هذا المجال.

تواصل

وقال معاليه «تواصلنا المستمر مع جامعاتنا الوطنية وعلى رأسها جامعة الإمارات من شأنه أن يقدم لنا صورة واضحة عن مستويات طلبتنا في شتى التخصصات، ويطلعنا كذلك على خططها الرامية لمواكبة توجهات دولتنا الهادفة للانتقال لعصر الاقتصاد المعرفي».

وأكد أن جامعة الإمارات تمتلك رؤية عالمية وهو ما تترجمه عبر استقطابها لكوادر علمية رائدة في مختلف المجالات، ومجاراتها للتطورات المتسارعة في المجالات التقنية من خلال استحداثها لبرامج وتخصصات ومبادرات بشكل مستمر ومواكب للاتجاهات العالمية.

تخريج

من جهة أخرى حضر الحفل الطلبة في الجامعة سعيد أحمد غباش الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، بجانب عدد من القيادات الأكاديمية والإدارية وأعضاء هيئة التدريس وطلبة الجامعة وذوي الخريجين.

وهنأ غباش الخريجين وأسرهم قائلا: «إننا في هذا اليوم نحتفي جميعا بطلبتنا من أصحاب الهمم الذين بذلوا جهودا كبيرة في سبيل تحقيق النجاح والتفوق في المجالات التخصصية التي اختاروها، وإننا نفخر بتخريج هذه الكوكبة من أصحاب الهمم».

من جهته أوضح الدكتور عتيق المنصوري النائب المشارك لشؤون الطلبة، أن أصحاب الهمم في جامعة الإمارات يحظون بامتيازات عديدة منها الرعاية الاجتماعية والصحية.

كما عبرت الطالبة وفاء عواد خريجة من قسم الترجمة عن سعادتها بتخرجها في جامعة الإمارات والذي كان حلماً وأصبح حقيقة.. معربة عن فخرها بهذا الإنجاز وتطلعها لأن يكون أول خطوة لها لخدمة مجتمعها ورد الجميل لهذا الوطن.

تعزيز

أكد سعيد أحمد غباش الرئيس الأعلى للجامعة أهمية تعزيز التعاون بين وزارة التربية والتعليم وجامعة الإمارات العربية المتحدة للإسهام في نقل الخبرات والمهارات للمجتمع بما يخدم المنظومة التعليمية في الدولة وتحقيق النقلة النوعية في التعليم تماشياً مع رؤية واستراتيجية الدولة.