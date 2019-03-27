جامعة الإمارات تخرج كوكبة من 15 طالباً وطالبة من أصحاب الهمم

المصدر: العين – داوود محمد:

احتفلت جامعة الإمارات، بتخريج أول كوكبة من 15 طالباً وطالبةً من أصحاب الهمم في تخصصات الطب، والهندسة، والعلوم، والترجمة، والقانون، والتربية، والمحاسبة والعلوم السياسية، بحضور معالي حسين الحمادي، وزير التربية والتعليم، وسعيد أحمد غباش الرئيس الأعلى للجامعة وعدد من القيادات الأكاديمية والإدارية وأعضاء هيئة التدريس وطلبة الجامعة وذوي الخريجين.

وأكد الرئيس الاعلى بهذه المناسبة أننا في هذا اليوم نحتفي جميعاً بطلبتنا من أصحاب الهمم الذين بذلوا جهوداً كبيرة في سبيل تحقيق النجاح والتفوق في المجالات التخصصية التي اختاروها، وإننا في إدارة الجامعة نفخر بتخريج هذه الكوكبة من أصحاب الهمم، الذين اكدوا جدارتهم وأثبتوا قدراتهم من اجل تحقيق طموحاتهم ومواصلة تحصيلهم العلمي في تخصصات اكاديمية نوعية، مؤدون أن حرصهم أيضا ان يكونونا أعضاء فاعلين في المجتمع عبر ممارستهم لعملهم بعد تخرجهم .

وأكد الرئيس الأعلى على أهمية تعزيز وتأمين حقوق أصحاب الهمم وحصولهم على نفس الفرص التعليمية المتاحة لنظرائهم حيث أن دولة الإمارات ووفق أجندتها الوطنية تولي التعليم لأصحاب الهمم أهمية خاصة وتعمل باستمرار على تطوير نظام تعليمي دامج لهم في مجالات التعليم العام والتعليم العالي.

وأشار إلى أن جامعة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بطلبتها من أصحاب الهمم إيماناً منها بأن تمكينهم ومنحهم الفرص المتساوية في مجالات التعليم يؤهلهم ويجعلهم أفراداً منتجين في المجتمع، وقال: لا تتوقف التسهيلات على تقديم خدمات يومية تجعل من حياة أصحاب الهمم أكثر بساطة وسلاسة، بل تتعداها إلى رعاية هذه الفئة وتقديم برامج تعليمية متطورة تلبي طموحات هذه الفئة والعمل على تأهيلها للاندماج في المجتمع وتمكينهم من بناء حياة مستقلة ومشاركتهم في بناء الوطن وتقدمه.

من جانبه أوضح الدكتور عتيق المنصوري النائب المشارك لشؤون الطلبة، أن أصحاب الهمم في جامعة الإمارات يحظون بامتيازات عديدة منها: الرعاية الاجتماعية والصحية، وتسهيل المواصلات ولجان خاصة للامتحانات، ودورات وورش عمل لتنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم، علاوة على توفير معدات وأجهزة جديدة ومبتكرة تدعم مسيرتهم التعليمية في الجامعة.

بدورهم اعرب الطلبة الخريجون عن سعادتهم وفرحتهم بتحقيق هذ الإنجاز وتخرجهم من جامعة الامارات الجامعة الوطنية الرائدة التي اتاحت لهم الفرصة لمواصلة تعليمهم وتحقيق طموحاتهم وأشار الطالب سيف الدين حاتم خريج من كلية الهندسة-إلى انه يطمح أن أكون علامة فارقة في المستقبل ويكمل دراسته العليا في الجامعة كي يثبت بأن الإعاقة هي إعاقة العلم والفكر وليست إعاقة الجسد، كما اكدت الطالبة وفاء عواد خريجة من قسم الترجمة سعادتها مشيرة إلى أن تخرجها من جامعة الإمارات كان حلماً وأصبح حقيقة، وهي فخورة جداً بهذا الإنجاز وتطمح أن تكون هذه أول خطوة لي لها لخدمة مجتمعي ورد الجميل لهذا الوطن الذي يقدم لها كل التسهيلات والفرص من أجل مواصلة تعليمها وتحقيق طموحها .