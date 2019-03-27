«الإمام مالك» تناقش أول رسالة ماجستير بالكلية

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

ناقشت كلية الإمام مالك للشريعة والقانون بدبي، أول رسالة ماجستير في الدراسات العليا بالكلية، ضمن برنامج القانون الخاص، للطالبة هيا حميد العامري بعنوان (ضوابط حيطة القضاة -دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الإماراتي والقانون المصري)، والتي نالت درجة الامتياز.

وحظيت مناقشة رسالة الماجستير الأولى بالكلية باهتمام لافت من إدارة الكلية، كما حضر المناقشة الأستاذ الدكتور عيسى بن عبد الله بن مانع الحميري الرئيس التنفيذي.

وأكد الدكتور الحميري، دور البحث العلمي واعتباره من الأمور المهمة في تحقيق التقدم والتفوق في كافة المستويات، وذلك من خلال الأسس والمناهج والوسائل الخاصة به، والتي تساعد في حل المشكلات التي تعترض أي ميدان من ميادين الحياة، مشيراً إلى أن أي مجتمع يسعى للتقدم وتحقيق نهضة فكرية واجتماعية لابد أن يهتمّ بالبحث العلمي باعتباره أحد مصادر المعرفة المهمة.

واستعرضت صاحبة الرسالة ملخصاً حول رسالتها التي تطرقت إلى أهم الضمانات التي تكفل حماية القاضي من نفسه، خلال استعراض مبدأ التنحي وعدم الصلاحية للنظر في بعض القضايا.

وأشارت إلى ضمانات حماية القاضي من كيد الخصوم وادعاءاتهم من خلال استعراض المقارنة بين قانون السلطة القضائية الاتحادي والقانون المحلي لإمارة دبي وقانون تشكيل المحاكم لإمارة رأس الخيمة.