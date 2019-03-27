ارحمة بن سعود القاسمي يفتتح معرض الفنون السنوي لمدارس الإمارات الوطنية

المصدر: رأس الخيمة - وام

افتتح الشيخ ارحمة بن سعود بن خالد القاسمي مدير القسم الإعلامي لمكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، معرض الفنون الرابع لمدارس الإمارات الوطنية في مجمع رأس الخيمة الذي يهدف إلى تعزيز قدرات الطلبة على التواصل الفعال والمشاركة والتسامح.

وحضر الافتتاح الشيخ محمد بن عمر بن عبدالله القاسمي والشيخ منتصر بن سالم بن محمد القاسمي وسمية عبدالله بن حارب السويدي مديرة منطقة رأس الخيمة التعليمية وأمل عبدالقادر العفيفي أمين عام جائزة خليفة التربوية والدكتور كينيث فيدرا، مدير عام مدارس الإمارات الوطنية وعدد من أعضاء مجلس إدارة مدارس الإمارات الوطنية، ومجموعة من القيادات التربوية وأولياء الأمور والطلبة.

وتجول الشيخ ارحمة بن سعود القاسمي والحضور في أرجاء المعرض حيث استمع لشرح حول الأعمال والمشاريع واللوحات التي أبدعها طلبة وطالبات المدارس على مستوى الدولة والتي تعبر عن إبداعاتهم وتميزهم الثقافي والفني والأدبي.

وأكد الشيخ ارحمة القاسمي أن المعرض يعكس واقع الحراك الثقافي الفني والإبداعي في الدولة ولطلبة وطالبات مدارس الإمارات الوطنية من أصحاب المواهب والهوايات، مشيداً بالمستوى الفني الذي شهده معرض الفنون في النسخة الرابعة.

وضم المعرض أكثر من 300 لوحة وعمل إبداعي لطلبة مدارس الإمارات الوطنية من مختلف المراحل الصفية تم تنفيذها خلال العام الدراسي بتقنيات وألوان مختلفة أظهر من خلالها الطلبة مهارات فنية وإبداعية مختلفة وقدرتهم على تجسيد ومحاكاة أفكارهم الإبداعية بطرق فنية وعصرية.

ورش عمل

تضمنت فعاليات المعرض ورش عمل فنية حية وركناً لأعمال أبناء الشهداء الفنية، كما عرضت مجموعة من طالبات المدرسة مشاريع بارزة متعلقة بالهوية الوطنية بالإضافة لركن خاص عن الاستدامة عرض من خلاله الطلبة أعمالاً فنيةً تم ابتكارها من خلال أساليب ومواد صديقة للبيئة ومعاد تدويرها.