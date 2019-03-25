«حمدان بن محمد الذكية» تستشرف آفاق الشراكة مع «سيجنيفاي»

المصدر: دبي - البيان

بحثت «جامعة حمدان بن محمد الذكية» آفاق الشراكة الاستراتيجية مع شركة «سيجنيفاي»، فيليبس للإضاءة سابقاً، في ضوء استعداداتها لإطلاق باكورة المناطق الاقتصادية والإبداعية الحرة في جامعات دولة الإمارات، تماشياً مع الرؤية الاستشرافية في بناء شراكات مثمرة مع كبرى الشركات العالمية لتقديم منتج تعليمي وبحثي فريد، وجاء ذلك خلال مشاركة الدكتور منصور العور، رئيس الجامعة، على رأس وفدٍ رفيع المستوى في أعمال «قمة إيجنيت 2019»، حيث شهد جدول أعمال القمة توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة و«سيجنيفاي».

واستحوذت المنطقة الحرة على حيز كبير من المناقشات الموسعة، وسط إشادة واسعة بالدور المحوري الذي تقوم به الجامعة كنواة لبناء المستقبل ومنارة للابتكار وذكاء الأعمال، وتم استعراض أبرز ملامح «مركز الابتكار»، المقرر تأسيسه ليشكّل حلقة وصل قائمة على توحيد العناصر التنافسية المتاحة لدى الجامعة والموارد المتخصصة لدى شركائها الاستراتيجيين، وعلى رأسها «سيجنيفاي»، لإجراء البحوث التطبيقية والمشاريع المتخصصة والخروج بحلول واقعية وفاعلة تلبي احتياجات ومتطلبات مجتمع الأعمال محلياً ودولياً.

منصة

وأكد الدكتور منصور العورعلى أهمية «إيجنيت 2019» كمنصة تسليط الضوء على النجاح المشترك في دفع مسار الابتكار والإبداع والتميز واستشراف آفاق جديدة لبناء شراكات استراتيجية . وقدّم عرضاً تقديمياً حول أبرز المحطات الناجحة في مسيرة نجاح «جامعة حمدان بن محمد الذكية» التي تقود الجهود العالمية لإعادة تصور التعلم وإحداث تغيير جذري لتحويل جامعات المستقبل إلى منارات معرفية، مستعرضاً فلسفتها القائمة على التكنولوجيا والابتكار والإبداع والبحث العلمي إيماناً بأنها ركائز متينة لبناء مهارات المستقبل المؤهلة لتوجيه دفة النمو والتطور في القرن الحادي والعشرين.

اهتمام

وتم تنظيم جلسة تفاعلية مع القيادات العليا في «سيجنيفاي»، وسط صدى إيجابي واهتمام كبير بإنجازات الجامعة التي تتقاطع مع قيم واستراتيجية «سيجنيفاي» مع تأكيد الجانبين على أهمية مد جسور التواصل والتعاون البحثي والاستراتيجي في المستقبل استكمالاً لنجاح شراكتهما.

تعاون

وقال العور: «نضع في جامعة حمدان بن محمد الذكية توطيد التعاون الدولي في مقدمة أولوياتنا الاستراتيجية، استرشاداً بالتوجيهات السديدة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي الرئيس الأعلى للجامعة، الذي قال: «ترسيخ التعاون الدولـي محور جهود الإمارات لتطوير أدوات جديدة لصناعة المستقبل».

قيم

ومن جانبه قال جوكتو جرر، المدير التنفيذي لشركة سيجنيفاي لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وباكستان: «من أبرز ما يميز الشراكة بين جامعة حمدان وسيجنيفاي هو قيم العمل المشتركة بينهما والتي تتمحور حول وضع العملاء في المقام الأول».