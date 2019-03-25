المصدر: أبوظبي - وام

اختتم معرض «بالعلوم نفكر» فعاليات نسخته السابعة التي نظمتها مؤسسة الإمارات بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم ودائرة التعليم والمعرفة تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات خلال الفترة من 17 فبراير إلى 21 مارس الجاري في إمارات الدولة تزامناً مع مبادرة الإمارات تبتكر التي تعقد خلال شهر الابتكار فيما سيتم الإعلان عن الفائزين في الحفل الختامي الشهر المقبل.

واستضافت جامعة عجمان بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان الفعالية الأخيرة لمعرض هذا العام، حيث استقبلت جامعة عجمان أكثر من 1500 زائر في ختام فعاليات معرض بالعلوم نفكر ليصل بذلك عدد زوار المعرض إلى 28 ألف زائر من جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث انطلق المعرض بحلته الجديدة تحت شعار«سبع إمارات، سبع فعاليات مبهرة» في فبراير الماضي بإمارة دبي ومنها إلى العاصمة أبوظبي ثم الشارقة ورأس الخيمة وصولًا إلى الفجيرة وعجمان وأم القيوين.

وحقق «بالعلوم نفكر» 2019 نجاحًا كبيرًا حيث تقدم للمشاركة في مسابقة بالعلوم نفكر 4000 شاب وشابة من جميع مدارس وجامعات الإمارات العربية المتحدة بمشروعاتهم التي بلغت 2040 مشروعًا، وتأهل منهم 700 مشروع من ابتكار 1850 شابًا إلى المرحلة النهائية، وجاءت القائمة النهائية للمتأهلين وفقًا لاختيارات لجنة التحكيم المكونة من 81 محكماً من الأكاديميين والقطاع الحكومي والخاص.

التزام

وقالت ميثاء الحبسي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات: «فخورون بنجاح فعاليات معرض بالعلوم نفكر 2019 واستقطاب أكثر من 28 ألف زائر، وهو الأمر الذي يعكس أهمية الدور الذي يلعبه المعرض في تعزيز مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار".

وأكدت التزام مؤسسة الإمارات ببناء وعي الشباب حول أهمية مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات فضلًا عن تحفيزهم للانخراط في هذه المجالات أكاديميًا وعمليًا لافتة إلى سعيهم لتوسيع منصة بالعلوم نفكر هذا العام لتصل إلى جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة لاكتشاف المزيد من المواهب والمبتكرين في الدولة وتسليط الضوء على قيمة الابتكار ودوره المحوري في بناء مستقبل واعد للشباب.

منصة

ويمثّل المعرض كل عام منصة لربط الشباب مع الخبراء من خلال عقد ورش عمل تحفيزية تركز على المجالات الرئيسية في التعليم والابتكار، مما يسهم في إرشاد الشباب لاختيار مهنهم المستقبلية، حيث شارك في المعرض هذا العام 50 من الشركات والمؤسسات والمعاهد التي قدمت المشورة المهنية للشباب وأنشطة علمية تفاعلية في مختلف الإمارات.

ويشهد حفل الإعلان عن الفائزين الشهر المقبل، الإعلان عن جائزة للمركز الأول من كل فئة من فئات المدارس بكل إمارة وكذلك جائزة للمركز الأول من كل فئة من فئات الجامعات كما يتم الإعلان عن الفائزين بجائزة بالعلوم نفكر 2019 حسب تصويت الجمهور للمعرض في كل إمارة ذلك بالإضافة إلى جائزة بالعلوم نفكر 2019 لأفضل عرض في كل إمارة.

ولأول مرة هذا العام تُقدم ناشونال جيوغرافيك كيدز أبوظبي شريك مؤسسة الإمارات الإعلامي جائزة خاصة وهي جائزة تُقدم للعروض المميزة في فئة الأنظمة الذكية والذكاء الاصطناعي.

الاستراتيجية الوطنية

أظهر الشباب المشاركون تميزاً في قدرتهم على ربط مشاريعهم ارتباطًا وثيقًا بالاستراتيجية الوطنية للابتكار وهو ما شجع المزيد من الشركاء على التواصل مع الشباب المُبتكرين وإتاحة المزيد من الفرص لتحقيق تطلعاتهم العلمية وتطوير مشاريعهم وصقل مواهبهم العلمية.