نهيان بن مبارك: الإمارات ترسّخ دعائم المجتمع المعرفي

المصدر: دبي- البيان

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، أن دولة الإمارات تعمل على تعزيز مكانتها الرائدة عالمياً عبر ترسيخ دعائم مجتمع معرفي واقتصاد قائم على المعرفة.

وقال خلال «المنتدى العالمي للتعليم والمهارات 2019»: «إن تفاعلنا مع نخبة من رواد الفكر وقادة الابتكار في العالم يدعم مساعينا لتحقيق أهدافنا الوطنية، فهم يعززون الكفاءة ويدعموننا لإطلاق أفضل إمكاناتنا».

وخلال الجلسة كشفت الناشطة السورية على تويتر «بانا العابد» عن الخبايا النفسية الكامنة في تغريداتها التي جذبت انتباه العالم، والتي أرسلتها خلال فترة 2016 أثناء تعرض مدينتها حلب للقصف، وقدمت عرضا مصغرا عن جذبها أنظار العالم عن عمر تسعة أعوام خلال حصار حلب في عام 2016، حيث كشف نشاطها عبر منصة وسائل التواصل الاجتماعي عن حقيقة صارخة لما يعيشه طفل صغير تحت وطأة القصف المستمر.

وأشارت بانا أن والدتها لعبت دورا في ترسيخ مبدأ الشجاعة لديها، ومن خلال حديثها عن أسوأ جوانب الغارات الجوية والدمار والجوع والتهجير الذي تسبب به الصراع السوري في حي الباب في شرق حلب، قالت بانا إن فقدان صديقاتها كان أصعب شيء بالنسبة لها.