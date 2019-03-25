جامعة دبي تحتفي بالتنوّع الثقافي بعروض فنية وثقافية

المصدر: دبي - البيان

افتتح الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي فعاليات اليوم العالمي للاحتفاء بالتنوع الثقافي الذي تنظمه سنوياً إدارة شؤون الطلبة والخريجين بالتعاون مع مجلس اتحاد طلبة الجامعة وشارك فيه أكثر من 600 طالب وطالبة والأندية الطلابية في الجامعة وعدد من الأندية الطلابية بجامعات المدينة الأكاديمية في دبي وتضمن عرضاً لأنشطة هذه الأندية إضافة إلى عدد من العروض الفنية والثقافية وعرض فني من فرقة القرية العالمية.

وأشار الدكتور البستكي إلى أن الاحتفال يتزامن مع احتفالات دولة الإمارات بعام التسامح فقد انتهجت الدولة منذ تأسيسها سياسة الانفتاح والتسامح، حيث حافظت منذ عهد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» على مبدأ عدم الانحياز لأي تعصبات أو صراعات، ومد يد العون والمساعدة لدول العالم أجمع، وترسيخ ما يتحلى به شعب الإمارات من قيم الإسلام الحنيف والعادات العربية الأصيلة.

حيث جعل مؤسس الدولة العدل والمساواة والتآلف والتسامح واحترام الآخر، من جميع الأديان والأعراق والثقافات، نهجاً ثابتاً لا يقتصر على الداخل بين مكونات المجتمع فقط، وإنما يحكم علاقات الدولة بالعالم الخارجي، وشكل التسامح أحد المبادئ الإنسانية والأخلاقية التي رسختها قيادتنا الرشيدة منذ قيام الإمارات.

وباتت الدولة اليوم في نظر العالم مثالاً للتعايش والتسامح، حيث تحتضن على أرضها أكثر من 200 جنسية بمختلف ثقافاتها ودياناتها يعيشون في وئام وانسجام.

ورحب البستكي بممثلي القنصليات العامة في دبي والذين حضروا افتتاح الفعاليات مشيراً إلى أن اليوم العالمي يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لجعل دولة الإمارات دولة عالمية تتسم بالتسامح والتآخي والاحترام المتبادل.

وطلب من ممثلي قنصليات الدول المشاركة زيادة التعاون العلمي والتعليمي والبحثي إضافة لتبادل الطلبة بين الجامعات ومراكز البحوث.