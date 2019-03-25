جامعة الغرير تكرّم قطاع النشر بمؤسسة دبي للإعلام

المصدر: دبي - مرفت عبدالحميد

كرمت جامعة الغرير في دبي قطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام على التعاون المستمر في تغطية فعاليات الجامعة بشكل عام وخلال معرض التوظيف السنوي التاسع بشكل خاص الذي نظمته الجامعة في مقرها بمدينة دبي الأكاديمية العالمية.

وأكدت الجامعة أهمية التعاون الوثيق مع «قطاع النشر» ضمن شراكة استراتيجية تصب في صالح الطلبة ودعم مهنة الإعلام بالكوادر الإماراتية المؤهلة والمدربة، معربة عن أملها بمزيد من التعاون مع القطاع من خلال دعم تدريب طلبة الجامعة من أجل رفد سوق العمل المحلي والإقليمي بكوادر مؤهلة.

وتسلّم تكريم جامعة الغرير أحمد الحمادي المدير التنفيذي لقطاع النشر وطارق الطواش مدير الشؤون الإدارية وأسماء آل علي مدير العقود والمشتريات.