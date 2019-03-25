إهداء «موسوعة فلسطين» إلى جامعة السوربون أبوظبي

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

أهدى مجلس العمل الفلسطيني جامعة السوربون أبوظبي «موسوعة فلسطين»، التي تتألف من 24 مجلدًا وتشمل 7000 صفحة و30 ألف وثيقة تتضمن الرسوم والصور والخرائط والوثائق الأصلية والحصرية، تم طباعتها وإعدادها بشكلٍ يليق بمكانة القدس. وتشتمل الموسوعة على تاريخ فلسطين في الفترة العثمانية استنادًا للوثائق التاريخية والمصادر غير المسبوقة التي تنشر لأول مرة. وأكد الدكتور محمد هاشم غوشه، المؤرخ ومؤلف الموسوعة، أن إنجاز الموسوعة استغرق نحو 12 عامًا، وتعتبر أَضخم عمل أكاديمي موثق عن فلسطين خلال الفترة ما بين 1516 وحتى 1918.

وقال البروفيسور إريك فواش، المدير التنفيذي للجامعة: «تُشكّل الموسوعة إضافة متميزة لنا ولمكتبتنا التي تضم كتباً ومجلات بلغات متعددة».