جامعة الإمارات تستضيف مؤتمر بحوث الإدارة الآسيوية الثامن

المصدر: العين - وام

بدأت أمس في جامعة الإمارات العربية المتحدة في العين أعمال مؤتمر بحوث الإدارة الآسيوية الثامن - AMRC 2019، الذي يستمر حتى 26 مارس الحالي بحضور نخبة من الخبراء والعلماء والباحثين والمختصين في مجال إدارة الأعمال والاستراتيجية والأبحاث الإدارية والتعليم من مختلف دول العالم.

ينظم المؤتمر تحت رعاية سعيد أحمد غباش الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة كلية الإدارة والاقتصاد بالتعاون مع جامعة لاهور لعلوم الإدارة في باكستان وجامعة ولونغونغ الأسترالية والمعهد الهندي للإدارة بنغالور وجامعة دكا في بنغلاديش ومدرسة الدراسات العليا في إدارة الأعمال وجامعة سينز في ماليزيا والناشر الدولي للأبحاث العالمية SAGE - الهند.

وقال البروفيسور فرانك بوستن عميد كلية الإدارة والاقتصاد إن المؤتمر الآسيوي الثامن لقضايا الإدارة والبحوث يعد ثمرة جهود مشتركة للجامعات وكليات الأعمال والاقتصاد في دولة الإمارات وباكستان والهند وماليزيا وبنغلاديش نظراً لأهمية الربط بين العوامل البيئية والاجتماعية وممارسة الأعمال وتطبيقات الحوكمة في مواجهة تحديات المستقبل في عصر الثورة الصناعية الرابعة.