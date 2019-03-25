جامعة أبوظبي تحتفي بالتسامح والتنوّع الثقافي

المصدر: أبوظبي - البيان

نظم أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في جامعة أبوظبي فعالية اليوم العالمي للاحتفاء بالتنوع الثقافي الفريد الذي تحتضنه الجامعة إضافة إلى تعزيز سبل الترابط والانفتاح على قيم وعادات الثقافات الأخرى وذلك كجزء من الجهود الرامية إلى نشر ثقافة التسامح والشمولية بما يتماشى مع أهداف عام التسامح.

وشهد الحدث أجواء احتفالية شملت مشاركة 14 بلداً من مختلف أنحاء العالم، وتضمنت مزيجاً من الفعاليات بما في ذلك الطهي التقليدي والعروض الثقافية والفلكلورية والأزياء التراثية وكذلك المنصات التي تبرز تاريخ وحضارة البلدان المشاركة. وضم الحفل عرضاً فريداً من نوعه قدمته فرقة «خرشة» الإماراتية اليابانية المعروفة والتي تمزج بين ثقافات البلدين من خلال عرض موسيقي مميز على الطبول.

وقال البروفيسور وقار أحمد، مدير جامعة أبوظبي: «نحرص في جامعة أبوظبي على مواصلة السير على خطى قيادتنا الرشيدة التي عززت مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كراعية للسلام ورمز للتسامح الذي أصبح إحدى قيمها السامية وشعاراً للعام 2019، حيث تعتز جامعة أبوظبي باحتضان أكثر من 82 جنسية مختلفة تعيش بانسجام في بيئة غنية بالتنوع الثقافي. ونهدف من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز الحوار بين الثقافات». وشهدت الفعالية مشاركة أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية إضافة إلى ممثلين عن «الأليانس فرانسيز»، المنظمة الدولية التي تهدف إلى ترويج الثقافة واللغة الفرنسية في جميع أنحاء العالم.

وتضمن الحفل منصات لبلدان وثقافات متنوعة شملت: الإمارات العربية المتحدة، الهند، فلسطين، سوريا، الأردن، لبنان، إيرلندا، اليابان، السودان، الفلبين، كوريا، مصر، الصين وفرنسا.