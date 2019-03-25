جامعة خليفة تستضيف «البرنامج التدريبي للابتكار وريادة الأعمال»

المصدر: أبوظبي - البيان

تستضيف جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الأحد المقبل، البرنامج التدريبي الرابع للابتكار وريادة الأعمال، والذي يهدف إلى تعليم الطلبة الإماراتيين الشباب كيفية تحويل الأفكار الصغيرة إلى مشاريع تجارية ناجحة على أرض الواقع، وتمكين طلبة المدارس المشاركين من التعرف على جميع مراحل الابتكار وتطوير الأعمال التجارية، ومهارات التسويق، وريادة الأعمال وقضايا الملكية الفكرية. وتم اختيار 50 طالباً متميزاً من جميع أنحاء الدولة للمشاركة في البرنامج التدريبي الذي يمتد لأربعة أيام، حيث تم الاختيار بناء على المشاريع الفائزة في مهرجان الإمارات الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2019.

وقال الدكتور نواف الموسى، مدير مركز «إبتيك» بالوكالة والأستاذ المساعد في جامعة خليفة: «تم تصميم البرنامج لحثّ الطلبة الشباب على التخطيط للأعمال التجارية وتنفيذها بشكل فعال من خلال الابتكار، ويسعدنا استضافة هذا الحدث ليكون بمثابة منصة يخطّط الطلاب من خلالها لمساعيهم المستقبلية».

وسيتم توزيع الطلبة المشاركين في البرنامج في فرق، حيث يضم كلّ فريق ستة طلبة يشرف على كل منها مدرب محترف ومتخصص، يقوم بتوجيه الطلبة خلال سلسلة من ورش العمل والتحديات التفاعلية، بغرض تطوير مهارات خطط الأعمال والاستثمار لديهم.