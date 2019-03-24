وزارة الصحة: فحص سريري لـ99% من طلبة المدارس خلال العام الماضي

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

أفاد وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد للمراكز والعيادات، الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، بأن الوزارة قامت بعمل الفحص السريري لـ 44149 طالباً وطالبة خلال العالم الدراسي الماضي 2017-2018 بنسبة تغطية وصلت إلى ما يقارب 99% من طلبة المدارس.

وأوضح أن الوزارة تقوم بتوفير خدمة الفحص الشامل لطلبة المدارس لجميع طلبة المدارس الحكومية بدبي والإمارات الشمالية من الروضة وحتى الثاني عشر، للاكتـشاف المبكر للأمراض، مما يؤدي إلى سرعة التدخل وتحسيــن النتائج وتقليل المضاعفات.

وأشار إلى أن هناك بروتوكولاً للفحص يحدث دورياً حسب أفضل الممارسات العالمية. وتقوم فرق الصحة المدرسية بفحص الطلبة بجميع المراحل الدراسية من الصف الأول روضة وحتى الثاني عشر، حيث يتم أخذ التاريخ المرضي وقياسات الطــول والوزن وكتــلة الجسم وفحص حدة الإبصار لجميـــع المراحل الدراسية.

وأوضح أن أهم المشاكل التي تم اكتشافها، هي السمـنة وزيادة الوزن، ويتم تحويل الطـالب لأخصائي التغذية وعمل التثقيف الصحي اللازم للطالب وولي الأمر حول الغذاء والنشاط البدني، كما تم اكتشاف بعض حالات اضطرابات الانكسار الضوئي (قصر النظر) والربو وفقر الدم بسبب نقص الحديد وتحويلها للعلاج والمتابعة.

وأضاف، إن خدمة فحص الطلاب تقدم في العيادة المدرسية داخل المدرسة بالتنسيق مع مراكز الرعاية الصحية الأولية، ويتم في الفحص السريري الكشف على الحواس من النظر والسمع والشم وأعراض أمراض الجهاز الهضمي والتنفسي وأمراض الغدد والحركة مثل الروماتيزم، وفي حال وجود تاريخ عائلي لأمراض وراثية يتم طلب تحاليل إضافية، مشيراً إلى أنه تم ربط مراكز الصحة المدرسية مع مراكز الرعاية الصحية الأولية، وذلك حسب التوزيع الجغرافي للمركز، حيث يتم الإشراف على العيادات المدرسية من قبل مركز الرعاية الصحية الأولية المسؤول عنه، ويقدم الفحص السريري بدون بطاقة صحية، ولكن فحص الدم يتطلب أن يكون لدى الطالب بطاقة صحية سارية المفعول.