«أم مبدعة وأسرة منتجة» يبرز إبداعات طالبات الكلية الجامعية في عجمان

المصدر: عجمان - عصام الدين عوض

نظمت الكلية الجامعية للأم والعلوم الأسرية في عجمان يوماً مفتوحاً بعنوان «أم مبدعة وأسرة منتجة»، حيث تخلل فعالياته معرض للمشاريع الصغيرة وأنشطة مسرحية من إعداد وتنفيذ طالبات الكلية من مساق تأسيس وإدارة المشاريع الصغيرة الكلية ومساق إدارة الموارد الأسرية، وطالبات من جمعية النهضة في رأس الخيمة وجمعية النهضة بدبي، حيث تم خلاله عرض منتجاتهن المختلفة والتي تمثلت في تصميم وحياكة الأزياء وإنتاج المواد الغذائية من مأكولات وحلويات وخلافه، إضافة إلى ابتكارهن مشاريع هندسية عديدة، منها ( كرسيّ الأمل) والذي يخدم فئة أصحاب الهمم، ومشروع (مشغل خياطة متنقل) لخدمة كبار المواطنين ولكافة السيدات، حيث من خلال المشغل يمكن تقديم الخدمات التي تتعلق بعملية حياكة المنازل للسيدات في بيوتهن، إضافة إلى توزيعات تراثية عبارة عن صناعة فاخرة بأيدي طالبات مواطنات يستهدفن من خلاله السياح والسفارات.

معارض عديدة

ويقول الدكتور خليفة الشعالي مدير الكلية الجامعية للأم والعلوم الأسرية في عجمان إن الكلية الجامعية نظمت العديد من المعارض، منها معرض الصحة الإنجابية ومعرض فن التجميل ومعرض مساق الأزياء والخياطة والتفصيل الذي بمشاركة فاعلة من طالبات الكلية، لافتاً إلى أن معرض (أم مبدعة وأسرة منتجة)، والذي نظم صباح أمس بمقر الكلية جاء احتفاء بالمرأة الاماراتية، حيث عرضت خلاله طالبات الكلية وطالبات مشاركات من جمعية النهضة بدبي وجمعية النهضة في رأس الخيمة نتاجاتهن بصور مبتكرة وأسس علمية مدروسة طغى فيها الجانب العملي على النظري، حيث قدمن خلاله أزياء معاصرة وأخرى تراثية في قمة الروعة والجمال، لافتاً إلى أن مساق الخياطة والتفصيل الذي يدرس بالجامعة يجعل الطالبة ملمة بكيفية عملية تصميم الأزياء، وذلك بفضل مزج النظري بالعملي والتطبيقي وذلك من خلال تفعيل المنهج ليس في الورق والملفات.

كفاءة عالية

من جهتها أكدت الدكتورة مهيرة البدوي مدرس إدارة الموارد البشرية بالكلية الجامعية أن الكلية تهدف إلى إعداد الطالبة إعداداً أكاديمياً من أجل القيام بدورها الأسري والاجتماعي.