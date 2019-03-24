انطلاق أعمال منتدى التعليم العالي الإماراتي الصيني في بكين

المصدر: بكين ـ البيان

سلط منتدى التعليم العالي الإماراتي - الصيني، في العاصمة الصينية بكين، والذي انطلق تحت عنوان: «نحو نموذج جديد للتكامل العالمي»، الضوء على البرامج التعليمية والتدريبية التي توفرها منظومة التعليم العالي في دولة الإمارات من جامعات وكليات ومعاهد التعليم العالي والمدارس والمعاهد التقنية والفنية ومراكز التدريب الإداري، لجميع المهتمين من جمهورية الصين الشعبية كالمعلمين والطلاب وأولياء الأمور والموظفين.

وقال الدكتور علي عبيد الظاهري سفير الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية إن بين الإمارات والصين علاقات اقتصادية واجتماعية وثقافية وثيقة وصلت إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية الشاملة، مشيراً إلى أن الجانبين يسعيان باستمرار إلى تطوير هذه العلاقات في إطار مبادرة «الحزام والطريق».

من جانبه قال البروفيسور كيفن ميتشل القائم بأعمال مستشار الجامعة الأمريكية في الشارقة: تم تصنيف الجامعة الأمريكية بالشارقة، وهي مؤسسة أكاديمية معتمدة بالكامل وذات سمعة قوية للتميز الأكاديمي والحياة الطلابية الغنية، على أنها تضم أعلى نسبة من الطلاب الدوليين عن أي جامعة أخرى وتعد مشاركة الجامعة الأمريكية في الشارقة في منتدى اليوم دليلاً على استمرارها في توفير فرص متميزة للطلاب الدوليين.