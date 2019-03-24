استخدام نظام «الأكوابونيك» في إنتاج الأسماك والنباتات

المصدر: العين ـ جميلة إسماعيل

طرح 4 طلاب في برنامج الماجستير بجامعة الإمارات رسالة التخرج العلمية حول إنتاج أنواع من الأسماك والنباتات باستخدام نظام «الاكوابونيك»، لأغراض بحثية وتدريبية في تجربة متقدمة لتطبيق نظام الزراعة المائية، مؤكدين في حديثهم لـ «البيان» أن الأبحاث العلمية ترصد وتتابع المشكلات والتحديات التي تواجه القطاع الزراعي في دولة الإمارات، والبحث في إيجاد الحلول الناجعة لها، و«الاكوابونيك» نظام مختلط لإنتاج أسماك ومحاصيل نباتية داخل البيوت المحمية باستخدام تقنيات حديثة.

وقال الطالب المهندس محمد أحمد الظنحاني: «تهدف رسالتي إلى دراسة كثافة الزراعة المثلى للطماطم في نظام الأكوابونيك، كما تم تنفيذ التجربة تحت ظروف البيوت البلاستيكية في كلية الأغذية والزراعة».

فيما أوضح الطالب المهندس عادل إبراهيم البلوشي أن ملخص رسالته تهتم بالحاجة لتوفير موارد غذائية جديدة، مشيراً إلى أن أنظمة الأكوابونيك تشهد تطوراً كبيراً كمصدر جديد للصناعة الغذائية، حيث توفر مثل هذه الأنظمة إمكانية إنتاج أسماك وخضروات متعددة في حيز مكاني واحد، لذا تهدف هذه الأطروحة البحثية التعرف على أنسب كثافة سمكية في المتر المكعب الواحد، للحصول على أعلى معدل إنتاج للطماطم باستخدام السمك البلطي النيلي.

وركز الطالب المهندس أحمد سالم الكعبي، على ماهية تقييم كثافات مختلفة لمحصول الخس في مستويات مختلفة من التغذية السمكية لأسماك البلطي في نظام الأكوابونيك.

فيما تحدث الطالب المهندس أحمد ساتي عبدالرحمن محمد، عن تأثير كثافات أسماك البلطي النيلي وتكرارات التغذية على إنتاجية الأسماك.