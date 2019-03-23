جامعة زايد تنظّم حملة توعية عن صعوبات التعلم

المصدر: أبوظبي، دبي - البيان

تحت شعار «العقول العظيمة تفكر بشكل مختلف»، نظّمت إدارة التسهيلات الطلابية بجامعة زايد، في كل من حرميها بأبوظبي ودبي، حملة توعية حول «صعوبات التعلم» بهدف التأكيد على أهمية خضوع كل طالب أو طالبة لاختبار ذاتي للتحقق من وجود (أو عدم وجود) أي نوع من صعوبات التعلم التي قد تؤثر على تمام تحصيلهم العلمي.

وتصدرت صور عدد من العظماء ومشاهير الفكر والعلم والأدب والفن والسياسة في العالم المعرض الذي أقيم لهذا الغرض في الساحة المركزية بكلا حرمي الجامعة لتثير دهشة الطلبة من أنهم وغيرهم من المشاهير تعرضوا في مراحلهم المدرسية الأولى لصعوبات في التعلم ولكنهم صمدوا وتغلبوا عليهم واستمروا في رحلة النبوغ والتميز وإثارة إعجاب العالم بإنجازاتهم التاريخية.

من هؤلاء، على سبيل المثال، العالِم توماس إديسون والمخرج السينمائي ستيفن سبيلبرغ والنجمة السينمائية جنيفر أنيستون الذين ولدوا وهم مصابون بعسر القراءة، والعالِم ألبرت أينشتاين والمطربة «شير» اللذان كانا يعانيان من خلل (الحساب) النفسي، وعلامته الضعف في الحساب والرياضيات، والعديد من المشاهير الآخرين الذين عانوا يوماً من إحدى صعوبات التعلم.

وقالت فاطمة القاسمي مديرة إدارة التسهيلات بجامعة زايد، إن (105) من طلبة الجامعة مقابل (90) في العام الماضي يعانون بشكل أو آخر من إحدى صعوبات التعلم مثل «عسر القراءة» و«فرط النشاط مع ضعف الانتباه» و«خلل الحساب النفسي» و«خلل الأداء» و «خلل الكتابة».