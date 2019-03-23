شما بنت محمد بن خالد تفتتح معرض التربية الأخلاقية بمدرسة روضة شيخة بنت سرور ح1

المصدر: العين - وام

افتتحت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية معرض التربية الأخلاقية في مدرسة روضة شيخة بنت سرور ح1 بحضور عدد كبير من التربويات وأولياء الأمور والطلبة وذلك ضمن مبادرة «خلق» التي أطلقتها الشيخة شما الشهر الماضي دعماً لمادة التربية الأخلاقية بالمدارس ولتعزيز الأخلاق والقيم الإيجابية في مجتمع الإمارات بشكل خاص وفي المجتمع الإنساني بشكل عام وفق منهج المغفور له الشيخ زايد، رحمه الله، لنشر التسامح بين البشر.

وعكس المعرض صورة مشرفة عن وصول رسالة التربية الأخلاقية بصورتها الإيجابية وأثرها على سلوك الطلبة وأثرها من خلال ما تم إنجازه وعرضه في أركان المعرض.

وأوضحت فاطمة النيادي مديرة مدرسة وروضة شيخة بنت سرور ح1 أن اجتماع المديرات الذي دعت إليه الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان كان إيجابياً ومحفزاً على دعم منهاج التربية الأخلاقية في مدارس مدينة العين الحكومية والخاصة فيما تحاورت الشيخة الدكتورة شما مع التلاميذ حول التربية الأخلاقية ومدى فهمهم واستيعابهم لها.