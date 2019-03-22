بحث التعاون بين الإمارات ومونتينيغرو في مجال التربية والتعليم

المصدر: دبي - البيان

استقبل ميلو جيوكانوفيتش، رئيس جمهورية مونتينيغرو (الجبل الأسود)، في العاصمة بودغوريتسا، معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، والوفد التربوي رفيع المستوى الذي يرأسه في زيارة عمل رسمية هناك، حيث جرى التباحث في مجالات العمل المشترك وأطر التعاون في قطاع التعليم العام والعالي وآليات التنفيذ. ضم وفد الوزارة مروان الصوالح، وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية، ومبارك الشامسي، مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، ود.سامر السماحي، والشيخ عمار المعلا، وسيف المزروعي، ود.علي النقبي، وعدد من القيادات التربوية والمسؤولين، بجانب عبد السلام حارب الرميثي سفير الإمارات في جمهورية مونتينيغرو. وتهدف الزيارة إلى مزيد من البحث في مجالات التعاون المشترك في التعليم ونقل تجربة الإمارات التعليمية المتميزة للاستفادة منها، والتعاون في مجال التعليم العالي والتوأمة بين الجامعات، ومناقشة مجالات التنسيق في مجال التعليم الفني والتقني.

واستهل وفد الوزارة برئاسة معالي الحمادي جولته بلقاء دامير سسهوفيش وزير التعليم في جمهورية مونتينيغرو، حيث استعرض الجانبان تجاربهما في قطاع التعليم ومجالات العمل المشترك. كما نفذ وفد الوزارة مجموعة من الزيارات للمسؤولين التربويين في جمهورية مونتينيغرو، حيث التقى أوليفيرا نيكوليتش المدير العام لمديرية التعليم ما قبل المدرسي والتعليم الابتدائي والشامل، لمناقشة سبل التعاون المستقبلي في مجال التعليم. التقى وفد وزارة التربية والتعليم، المدير العام لمديرية التعليم العالي في جمهورية مونتينيغرو موبيرا كوربيوفيتش، لتوثيق العمل في قطاع التعليم العالي في مجالات التوأمة بين الجامعات.