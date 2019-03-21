طلبة جامعة أبوظبي يحتفون بالمناسبة بباقة من الفعاليات

المصدر: أبوظبي - البيان

نظم طلبة جامعة أبوظبي باقة من الأنشطة ضمن فعالية «احتفالات أم الإمارات»، التي أقيمت بمناسبة يوم الأم، بالتعاون مع قسم شؤون الطلبة في الجامعة، وضمت العديد من الفعاليات الترفيهية التي شارك فيها الطلبة وأمهاتهم، وشملت العروض الثقافية ومعارض التصوير والمبارزات الشعرية، فضلاً عن سلسلة من الأنشطة التقليدية كالرسم بالحناء وغيرها.

وأقيمت الفعالية في الساحة الخارجية أمام مبنى «أم الإمارات» في الحرم الجامعي الرئيسي في أبوظبي، وضم الحفل عدداً من عربات وأكشاك الطعام، فيما تمت دعوة الطالبات وأمهاتهن لاستعراض مهاراتهن في الطهي ضمن مسابقة تزيين الكعك، كما شهد الحفل مشاركة عدد من الشركات والمتاجر المحلية المنبثقة عن مشروعات ناشئة أسسها طلبة الجامعة، وتوفر مجموعة من الهدايا الخاصة بمناسبة يوم الأم، بدءاً من مستحضرات التجميل والأزياء وصولاً إلى القهوة والبسكويت.

وقام طلبة الجامعة بتصميم باحة الاحتفال، وتنسيق الفعاليات وإعداد المشغولات اليدوية والهدايا، وتشكيلة من الأطعمة المصنوعة منزلياً. وتقدمت إيمان نجم، مسؤول الفعاليات والأنشطة في جامعة أبوظبي بأحر التهاني والتبريكات إلى أمهات الطلبة وجميع الأمهات حول العالم.