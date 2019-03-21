«حماية» في شرطة دبي يُكرّم مدرسة جيمس مودرن أكاديمي

المصدر: دبي - البيان

كرّمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، ممثلة في مركز حماية الدولي، مدرسة جيمس مودرن أكاديمي بدبي، لإسهامها في دعم الأنشطة الطلابية التي ينفذها مركز حماية الدولي، ومساهمتها في إنجاح العديد من الأنشطة والفعاليات التي نفذها المركز في الآونة الأخيرة، من خلال نشر الرسالة التوعوية التثقيفية التي يسعى المركز لنشرها بين كافة فئات المجتمع بشكل عام والفئات الطلابية بكل مراحلها بشكل خاص.

وقام العقيد عبد الله حسن الخياط، مدير المركز، بحضور نائبه المقدم الدكتور عبدالرحمن شرف المعمري، والملازم طارق سعيد المطوع، رئيس قسم البرامج الطلابية بالوكالة، بزيارة المدرسة وتكريم مديرتها الأستاذة نرجيش خامباتا أمام طلابها.

وقال العقيد عبدالله الخياط إن القطاع التعليمي شريك أساسي في عملية رفع مستوى الثقافة الأمنية بكافة أنواعها بين الطلاب، لهذا يسعى المركز لأن يوطد تلك العلاقة من خلال التواصل المستمر بين مدارس القطاع الحكومي والخاص وتكثيف الزيارات المتبادلة، والتشاور حول السبل الكفيلة لاحتواء الطلاب المتميزين وتنمية قدراتهم الذهنية والجسدية، موضحاً أن مدرسة جيمس مودرن أكاديمي أسهمت بشكل كبير في دعم الأنشطة والفعاليات التي ينظمها المركز.