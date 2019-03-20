دعوة للتأكد من تسجيل الأطفال في حضانات مُرخصة

المصدر: أبوظبي - البيان

دعت دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي أولياء الأمور إلى التأكد من تسجيل أبنائهم في حضانات مرخصة من قبل الدائرة، وأعلنت الدائرة بصفتها الجهة المسؤولة عن إصدار التراخيص ومتابعة تقييم الحضانات في إمارة أبوظبي، عن معايير التراخيص التي يجب أن تلتزم بها الحضانات على مستوى الإمارة، إذ يبلغ إجمالي عدد الحضانات على مستوى إمارة أبوظبي 244 حضانة منها 194 حضانة في أبوظبي تضم نحو 10,776 طلاب وطالبة، و43 حضانة في منطقة العين تضم نحو 2,681 طالب وطالبة، و7 حضانات في منطقة الظفرة تضم 253 طالباً وطالبة، وقد قامت دائرة التعليم والمعرفة في وقت سابق بتعريف إدارات هذه الحضانات بكافة الإجراءات والسياسات والمعايير المطلوبة من قبل الدائرة.

وأكدت الدائرة، ضرورة إطلاع أولياء الأمور على رخصة الحضانة، والتأكد من تسجيل أبنائهم في حضانات مرخصة، وذلك في إطار جهود الدائرة الرامية إلى تحسين جودة التعليم المبكر ولتعزيز مبدأ الشفافية.

وأوضحت الدكتورة سارة السويدي مدير إدارة تراخيص التعليم المبكر في دائرة التعليم والمعرفة، أنه تم توجيه جميع الحضانات بضرورة عرض رخصة الحضانة في منطقة الاستقبال، ليتمكن أولياء الأمور من الاطلاع عليها، وكذلك تجديدها سنوياً، وضرورة البدء في إجراءات تجديد الرخصة قبل شهرين على الأقل من تاريخ الانتهاء.