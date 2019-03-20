8918 مقعداً دراسياً تدخل الخدمة بدبي العام المقبل

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

كشفت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي عن أن هناك 14 طلباً لفتح مدارس خاصة جديدة، وسط توقعات بدخول نحو 8918 مقعداً دراسياً إلى الخدمة العام الدراسي المقبل، ما سيعزز بدوره من تنويع الخيارات التعليمية أمام الطلبة وأولياء أمورهم.

16 مدرسة

وقال محمد أحمد درويش المدير التنفيذي لقطاع التصاريح والنظم في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي: «شهد العام الدراسي الجاري افتتاح 16 مدرسة خاصة جديدة تقدم مناهج تعليمية متنوعة»، مشيراً إلى النمو المتزايد في أعداد المدارس بدبي الذي يعكس مكانة الإمارة كوجهة متميزة للتعليم والتعلم.

ولفت درويش إلى زيادة أعداد المدارس الخاصة الجديدة بدبي خلال السنوات الأربع الماضية والتي شهدت افتتاح 58 مدرسة جديدة بمناهج تعليمية متنوعة، بما يواكب النمو في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي ساهم بدوره في توفير خيارات متنوعة أمام أولياء أمور الطلبة.

وأوضح أنه وفقاً لبيانات الهيئة، فإن 48% من الطلبة الملتحقين بمدارس خاصة فتحت أبوابها العام الدراسي الماضي كانوا من الطلبة المستجدين في قطاع التعليم الخاص بدبي، ما يعكس استقطاب هذه المدارس شرائح متنوعة من الطلبة، ويعزز التوازن بين احتياجات أولياء الأمور من جهة وبين خيارات التعليم المتوافرة من جهة أخرى.

17 منهاجاً

ويحظى قطاع المدارس الخاصة في دبي بإقبال متزايد من جانب مزودي الخدمات التعليمية، وأولياء الأمور، حيث يضم طيفاً متنوعاً من المناهج التعليمية بواقع 17 منهاجاً تعليمياً متنوعاً لتلبية مختلف احتياجات وتطلعات الطلبة وأولياء أمورهم والبالغ عددهم 182 جنسية.

وفتحت مدارس خاصة في دبي باب التسجيل للعام الدراسي المقبل، كما أعلنت مدارس عن إعادة تسجيل الطلبة المسجلين بالفعل في مدارسهم للعام الجديد، وذلك من خلال الرسائل النصية والبريد الإلكتروني.

وفي هذا الإطار، دعا مديرو مدارس خاصة في دبي إلى مراعاة بعض الجوانب الهامة عند تسجيل الطلبة، مثل الرسوم وموقع المدرسة وآفاق التعليم، مؤكدين أن إقبال أولياء الأمور دائماً يكون في مرحلة رياض الأطفال والمراحل الأولى.

قوائم الانتظار

وأكد ماهر حطاب مدير مدرسة الشروق الخاصة، أن المدارس الخاصة تفتح باب التسجيل للطلبة الجدد قبل نهاية العام الدراسي بفترة كافية، لإتاحة الفرصة لأولياء الأمور لاختيار المدارس التي تناسبهم بما يضمن توفير مقاعد للطلبة الراغبين في الالتحاق بالمدرسة مع أولوية خاصة للطلبة الحاليين بها.

وأضاف إن قوائم الانتظار التي تظهر في بعض المدارس ترتبط بالطاقة الاستيعابية للمدرسة، وإنه متى زادت أعداد المتقدمين للالتحاق بالمدرسة عن هذه الطاقة، فإن بعض المدارس تضع الطلبات الإضافية على قوائم الانتظار، مشيراً إلى أن تلك القوائم تظهر في المدارس التي تقدم تعليماً مرضياً للطلبة.

وأفاد بأن كل مدرسة لديها وقت محدد لفتح باب التسجيل كما تقوم بإرسال رسائل نصية لأولياء الأمور المسجلين أبناؤهم في المدرسة ذاتها لتجديد التسجيل، وذلك حتى تستطيع المدارس تحديد عدد المقاعد الشاغرة لاستقبال طلبة جدد.

اختبارات

من جهته قال الدكتور كمال فرحات مدير عام المدارس الأهلية الخيرية، إن المدارس لا تستطيع تسجيل الطلبة بشكل رسمي إلا بعد ظهور النتائج الرسمية لنهاية العام والحصول على الشهادة، أما الذي يحدث أن المدارس تقوم بفتح قوائم انتظار لحجز المقاعد فقط، وكل مدرسة لها سياسة مستقلة في قبول الطلبة ومنها الإخضاع لاختبارات قياسية ومنها ما يشترط التميز.

وأضاف إن مدرستهم سوف تفتح باب التسجيل للصف الأول الابتدائي في الفصل الدراسي الثالث كونه الصف الوحيد الذي يمكن قبوله من دون شهادة، فضلاً عن إعلام أولياء الأمور المسجلين في المدرسة مسبقاً بإعادة تسجيل أبنائهم.

أفضل المستويات

بدوره قال أمين علي مدير مدرسة السلام كميونتي في الطوار، إن المدرسة سوف تفتح أبوابها أمام الطلاب في سبتمبر المقبل حيث ستوفر 2150 مقعداً دراسياً.

وتابع: حرصت المدرسة على فتح باب التسجيل بشكل مبكر لحصر عدد الطلاب الملتحقين بها، مشيراً إلى أنهم يسعون لتوفير بيئة تعليمية جاذبة للطلبة، إضافة إلى العمل على توطيد العلاقة بين المدرسة والأسرة، بما يدعم العملية التربوية والتعليمية.

وأفاد بأن المدرسة ركزت على تلبية احتياجات أصحاب الهمم بإنشاء قسم متخصص لهم يقدم لهم أفضل مستويات الرعاية الخاصة بهم وبيئة آمنة ومناسبة للتعلم، كما يضم فريق المدرسة مجموعة من المستشارين المتخصصين والمؤهلين وموظفي الرعاية الصحية.

قبول ورفض

من جهته أكد موفق القرعان نائب مدير مدرسة العالم الجديد أن إقبال أولياء الأمور دائماً يكون في مرحلة رياض الأطفال والمراحل الأولى، وفي الغالب يكون الإقبال كبيراً في المدارس ذات الرسوم المتوسطة والتي تناسب أولياء الأمور.

وأوضح أن اختبار مستوى الطالب من النقاط الأساسية التي تحكم المدارس في قبول أو رفض الطلبة، حيث نراعي ألا يزيد استيعاب الصف الدراسي على 28 طالباً، وذلك لضمان تلقي الطالب حقه في التعليم ليتوافق مع المعايير التربوية التعليمية.

وذكر أن بعض أولياء الأمور هم المسؤولون عن خلق قوائم انتظار في المدارس الخاصة، وذلك ناتج عن إصرارهم على تسجل أبنائهم في مدارس بعينها.

رسوم

يبلغ متوسط رسوم مدارس دبي الخاصة بحسب آخر إحصاءات هيئة المعرفة والتنمية البشرية، نحو 34 ألف درهم سنوياً، وتزيد أقساط رسوم نحو 79 مدرسة على هذا المعدل، بينما تقل عنه 107 مدارس خاصة.