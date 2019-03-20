يوم مفتوح للتوظيف في جامعة عجمان أبريل المقبل

المصدر: عجمان ـ البيان

وافق المجلس المهني الاستشاري بجامعة عجمان على اقتراح الدكتورة نهلة القاسمي عميدة شؤون الطلبة بالجامعة بتوحيد الجهود بين وزارة التوطين والجامعة وإطلاق يوم توظيفي مفتوح مشترك يُدعى إليه الباحثون عن عمل من مواطني الدولة، بالإضافة إلى الباحثين عن عمل من خريجي وخريجات جامعة عجمان من مختلف الجنسيات.

حيث لاقت الفكرة استحسان المجلس،وقرر تنفيذها خلال تنظيم اليوم المفتوح للتوظيف في جامعة عجمان والذي تقرر إقامته في أبريل المقبل في الجامعة.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن صقر النعيمي الوكيل المساعد في وزارة الموارد البشرية والتوطين بدبي ورئيس المجلس المهني الاستشاري بجامعة عجمان، لأعضاء المجلس في مقر الوزارة، لاستعراض مبادرة الأيام المفتوحة للتوظيف.