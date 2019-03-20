شمسة بنت حشر تزرع شجرة التسامح في مدرسة جيمس البرشاء الوطنية

المصدر: دبي - البيان

زارت سمو الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، رئيس لجنة رياضة المرأة وعضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة الطائرة، مدرسة «جيمس البرشاء الوطنية» لزرع شجرة بمناسبة عام التسامح، وتشجيع الطالبات الشابات على ممارسة رياضة كرة الطائرة.

وقالت ميشيل فوربز، المديرة والرئيسة التنفيذية لمدرسة «جيمس البرشاء الوطنية»: «إننا سعداء جداً بهذه الزيارة التي تندرج ضمن إطار احتفالاتنا بعام التسامح، ونقدر جداً الوقت الثمين الذي خصصته سمو الشيخة شمسة لزيارتنا وتشجيع طالبات مدرستنا على ممارسة رياضة كرة الطائرة، حيث نتطلع إلى إدخال هذه الرياضية ضمن مناهجنا الدراسية».

وتضمنت الزيارة الصباحية لسمو الشيخة شمسة لقاء الطالبات عند المدخل الرئيسي للمدرسة، ومن ثم قامت بزراعة شجرة التسامح، وبعدها تجولت في المدرسة، لتُنهي زيارتها بالمشاركة في مباراة لكرة الطائرة مع طالبات المدرسة.