«خليفة التربوية»: قصر الوطن تحفة معمارية تسلط الضوء على منجزاتنا الحضارية

المصدر: أبوظبي - البيان

أكدت أمل العفيفي الأمين العام لجائزة خليفة التربوية، اعتزاز الجائزة برسالة ودور قصر الوطن في أبوظبي في تسليط الضوء على المنجزات الحضارية التي يشهدها الوطن منذ انطلاق مسيرة الاتحاد على يد القائد المؤسس المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، والمنجزات الحضارية التي شهدتها هذه المسيرة تحت رعاية قيادتنا الرشيدة، مشيرة إلى أن قصر الوطن بات ذاكرة للأمة يطلع من خلالها المواطنون والمقيمون والزائرون للدولة على الرصيد الحضاري والمكتسبات التي تحققت طوال هذه العقود الخالدة.

جاء ذلك خلال زيارة وفد الجائزة إلى قصر الوطن، وضم الوفد كلاً من محمد سالم الظاهري عضو مجلس أمناء الجائزة، والدكتور خالد العبري، والدكتور محمد عيسى قنديل، وحميد إبراهيم أعضاء اللجنة التنفيذية، وعدد من موظفي الجائزة.

وأشارت العفيفي إلى أن هذه الزيارة من قبل الجائزة إلى قصر الوطن فتحت آفاقاً واسعة للاطلاع على هذه التحفة المعمارية التي نفخر بها جميعاً متمثلة في قصر الوطن، والذي يضم في جنباته صوراً للتطوّر الحضاري الذي شهدته الدولة، والمراحل التي مرت بها دولتنا وصولاً إلى التميّز والريادة الذي نشهده الآن في جميع المجالات التنموية.

وأشادت العفيفي بالأجنحة التي يضمها قصر الوطن، ومحتوياته التي تمثل إطلالة فريدة على تاريخ دولتنا، وما تحتويه هذه الأجنحة من مقتنيات تعكس التطوّر الذي شهدته الدولة، وهي معروضة بطريقة إبداعية تجعل من القصر لوحة جمالية نعتز بها.