120 خريجاً وخريجة في «يوم مهني» بجامعة عجمان

نظم مكتب التربية العملية بكلية الإنسانيات والعلوم ومكتب التدريب والتوظيف بعمادة شؤون الطلبة في جامعة عجمان يوماً مهنياً لكلية الإنسانيات والعلوم، حضره أكثر من 120 خريجاً وخريجة وطلبة متوقع تخرجهم في الكلية.

بالإضافة إلى ضيوف من مؤسسات وشركاء التنمية ومتحدثين وكوكبة من أهل الاختصاص.افتتح اليوم المهني الدكتور الشيخ ولد حمود، عميد كلية الإنسانيات والعلوم، بكلمة رحّب فيها بالحضور، وأكد في كلمته، أهمية هذه الفعالية في توطيد علاقة الطلبة بالمجتمع الخارجي وسوق العمل.

وخلال اليوم المهني انعقدت العديد من الجلسات النقاشية لمتحدثين ومتخصصين، طُرِح خلالها مجموعة من المحاور التي تتعلق بالمسارات والكفايات المهنية لمتخصصي كلية الإنسانيات والعلوم. عجمان ـ البيان