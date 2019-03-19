طالبات «التقنية» يطّلعن على حاضنة الأعمال بـ«سيدات أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - وام

اطلعت 53 طالبة من كليات التقنية العليا في تخصصات الهندسة وتكنولوجيا المعلومات والإعلام خلال زيارتهن مجلس سيدات أعمال أبوظبي على حاضنة الأعمال المتكاملة والمبتكرة التابعة للمجلس.

جاءت زيارة الطالبات ضمن متطلبات المادة الدراسية حول مبادئ الابتكار وريادة الأعمال، وكان في استقبالهن الدكتورة هدى المطروشي وعلياء المزروعي عضوتا الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، وشفيقة العامري المدير التنفيذي للمجلس.

وأكدت علياء المزروعي في كلمتها الترحيبية، أهمية زيارة هذا العدد الكبير لطالبات كليات التقنية العليا، مشيرة إلى أن مجلس سيدات أعمال أبوظبي قد وقّع العام الماضي مذكرة تفاهم مع كليات التقنية العليا تهدف إلى تنمية فرص التعاون فيما بينهما على مستوى برامج التدريب والتأهيل والبحوث المشتركة.

وقدمت الدكتورة هدى المطروشي شرحاً تفصيلياً حول رؤية ورسالة المجلس، بالإضافة إلى عرضها الخطة الخمسية التي أطلقها المجلس وأهدافها الاستراتيجية وأهم إنجازاتها، وتعريفاً بحاضنة الأعمال المبتكرة ونادي ريادة الأعمال، كما تحدثت المطروشي عن أهم خدمات المجلس وما يقدمه من فرص ومبادرات تسهم في تشجيع المرأة في الإمارات لتكون شريكاً قوياً ومؤثراً في التنمية الاقتصادية المستدامة.

وتم اصطحاب الطالبات بجولة في حاضنة الأعمال المتكاملة والمبتكرة، حيث استعرضت خلالها المنتسبات في الحاضنة والفائزات في جائزة أفضل فكرة مشروع مبدع ومبتكر، مشاريعهن أمام طالبات كليات التقنية.