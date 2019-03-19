شرطة أبوظبي تنمّي الشخصية القيادية للطلاب

المصدر: أبوظبي - البيان

نفّذت شرطة أبوظبي سلسلة محاضرات في أكاديمية زايد الخاصة للبنين، ركزت على برنامج «عيال زايد» بهدف تنمية الشخصية القيادية للطلاب.

وأوضح العميد ثاني بطي الشامسي مدير إدارة التدريب بقطاع الموارد البشرية أن المحاضرات تأتي في إطار الاتفاقية الموقعة بين شرطة أبوظبي والأكاديمية، لتعزيز الوعي الأمني والسلامة العامة لدى النشء، بالتركيز على الوقاية من الجريمة، وتعزيز المواطنة الإيجابية، والتوعية الإلكترونية، وثقافة احترام القانون، والتوعية المرورية، والصحة والسلامة النفسية، بإشراف نخبة من المدربين المتخصصين. وأثنت إدارة الأكاديمية على جهود شرطة أبوظبي في تنفيذ المبادرة لترسيخ مفهوم الشخصية الإماراتية القيادية في نفوس الطلبة، موضحة أن الشراكة مع الإعلام الأمني تعد ركيزة داعمة لإنجاح البرنامج.