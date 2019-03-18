«من سيربح الماراثون» برعاية مجلس أولياء أمور طلبة المنطقة الوسطى

المصدر: الشارقة - البيان

شارك 100 طالب وطالبة من 50 مدرسة على مستوى الدولة، في المسابقة التربوية، والتي وجهت لطلبة المدارس في مجال الرياضيات، من خلال التطبيقات الإلكترونية بعنوان (من سيربح الماراثون في الرياضيات)، والتي أُقيمت بدعم ورعاية مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالمنطقة الوسطى، ومجلس الشارقة للتعليم بحكومة الشارقة.

ونظمت المسابقة مدرسة الثميد للتعليم الأساسي والثانوي بنات في مقرها، في إطار تواصل تنظيمها للمسابقة، منذ إطلاقها للتواصل في العام السابع على التوالي، في مادة الرياضيات للصف الثالث الأساسي، بحضور راشد المحيان رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالمنطقة الوسطى، ومعلمات المدارس المشاركة وطلبة المدارس.

وتناولت المسابقة، طرح عشرات الأسئلة على الألواح الإلكترونية للمشاركين من مختلف مدارس الدولة في منهج الرياضيات، من حيث عدد من الأسئلة المتنوعة في مجال الرياضيات.