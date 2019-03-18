«أمريكية رأس الخيمة» تستضيف معرضاً للتوظيف

المصدر: رأس الخيمة- البيان

استضافت الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة معرض التوظيف لعام 2019، بهدف تشجيع التفاعلات بين أصحاب العمل في سوق الوظائف، وطلاب الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، وسكان رأس الخيمة الذين يبحثون عن فرص عمل. وأسهم المعرض الذي امتد على مدار يومين في توفير فرص التفاعل بين ممثلي الشركات والباحثين عن عمل من الطلاب وسكان رأس الخيمة على السواء، كما اجتذب ممثلي الشركات من القطاعين الحكومي والخاص والباحثين عن عمل، حيث قام الطلاب وسكان رأس الخيمة بجولات شملت مختلف الأجنحة، كما قاموا بتوزيع السير الذاتية ومناقشة الوظائف الشاغرة مع الممثلين المهنيين .

وقال البروفيسور حسن حمدان العلكيم، رئيس الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة: «ينبغي على الطلاب قضاء المزيد من الوقت خلال هذا الحدث، إذ يمنحهم فرصة إجراء مقابلات شخصية مع أصحاب العمل والاطلاع على قطاعات عدة في الوقت نفسه».