مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة ينظم ورش عمل توعوية لطالبات المدارس

المصدر: أبوظبي-البيان

نظم مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، الجهة المعنية بتطوير البنية التحتية للجودة في أبوظبي، ورشة عمل توعوية لطالبات مدرسة الريف، وذلك كجزء من سلسلة ورش عمل يتم تنظيمها في مجال سلامة المنتجات الاستهلاكية ومجال المقاييس القانونية.

وحول هذه الورشة قال سلطان المهيري، مدير إدارة خدمات المعلومات والمشاركة في المجلس: تكتسب هذه الورش أهمية كبيرة كونها تأتي في إطار جهودنا الرامية إلى تحقيق رؤية المجلس ورسالته الساعية إلى قيادة وتيسير وتطوير بنية تحتية للجودة في إمارة أبوظبي، متكاملة وذات كفاءة عالية على الصعيد العالمي، والتي من شأنها تعزيز ثقافة الجودة والتنمية الصناعية والتنافسية وسلامة المستهلك، وبما يتماشى مع الأهداف التي وضعتها خطة رؤية أبوظبي 2030 في بناء اقتصاد تنافسي مستدام ومنفتح عالمياً.

وأضاف المهيري، نسعى من خلال تنظيم هذه الورش التي نأمل أن تحقق الأثر الإيجابي المطلوب إلى توعية الطالبات بدور مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة وبمهام وأعمال قطاع خدمات الأسواق والمستهلكين، مُعبراً عن سعادته بالنجاح الذي حققته الورشة بحضور أكثر من 100 طالبة، ومشيداً بتعاون إدارة المدرسة ورغبتها برفع وعي الطالبات بالمجلس وخدماته، مؤكداً بأن المجلس سيستمر بتنظيم سلسلة من الورش التوعوية خلال الفترة القادمة في عدد من مدارس أبوظبي.

وتخلل الورشة مجموعة من المواضيع الهامة منها شرح الخدمات التي يقوم بها المجلس على سبيل المثال عمليات التحقق من الموازين التجارية وعدادات المحروقات .