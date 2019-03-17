دائرة التعليم في أبوظبي تطّلع على جهود رعاية الأحداث

المصدر: أبوظبي - البيان

اطّلع وفد من دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي على البرامج التعليمية والمهارات والقيم السلوكية المقدمة لفئة الأحداث والقاصرات، في رعاية الأحداث بقطاع أمن المجتمع في شرطة أبوظبي.

والتقى العميد ركن أحمد علي الشحي مدير مديرية المؤسسة الإصلاحية والعقابية بالإنابة الوفد الزائر برئاسة محمد سالم الظاهري مستشار رئيس دائرة التعليم والمعرفة، وجرى بحث أوجه التعاون المشترك في رعاية وتأهيل الأحداث وفق الأساليب المتطورة.

واستمع الوفد إلى شرح أنشطة وفعاليات الإدارة وجهود الإصلاح والتأهيل وتقويم السلوك وتقديم خدمات التعليم النظامي بالمدرسة الداخلية في «رعاية أحداث أبوظبي». وأعرب الوفد عن إعجابه بالمبادرات والأساليب التربوية التي تتبناها شرطة أبوظبي في الاهتمام بالنشء.