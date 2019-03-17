«سيتكو» تقدم خدمات النقل المدرسي لـ 198 ألفاً من طلبة السعودية

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

أفادت مؤسسة مواصلات الإمارات أنها تقدم خدمات النقل المدرسي لأكثر من 198 ألف طالب وطالبة في المملكة العربية السعودية، من خلال 3 آلاف و284 حافلة مدرسية، وذلك من خلال الشركة السعودية الإماراتية للنقل المتكامل «سيتكو»- إحدى الشركات التابعة لمواصلات الإمارات.

وصرح المهندس عثمان بوحسين مدير عام الشركة السعودية الإماراتية للنقل المتكامل «سيتكو»، لـ«البيان» بأن «سيتكو» وبالتعاون مع الشركة السعودية للنقل الجماعي بالمملكة العربية السعودية «سابتكو»، وظفتا خبراتهما العريقة في قطاع النقل عبر تطوير منظومة متكاملة من خدمات النقل المدرسي، وفق أعلى المعايير والمواصفات التي تضمن أمن وسلامة الطلبة المنقولين وتحقق سعادتهم. وأوضح بوحسين أن هذا النجاح اللافت الذي حققته المؤسسة في خدمات النقل المدرسي بالمملكة بالتعاون مع شريكتها سابتكو، جاء استناداً إلى رصيد الخبرة العريقة الذي تمتلكه مواصلات الإمارات والذي يمتد لأكثر من 37 عاماً، مشيراً إلى تميز الحافلات التي توفرها «سيتكو» من بين جميع مشغلي النقل المدرسي بالسعودية، ومشيداً بحجم ثقة العملاء بالخدمات المقدمة، ذلك نظراً للخبرة والاحترافية والكفاءة التي تتمتع بها «سيتكو» خلال تقديم خدماتها.

وأشار مدير عام سيتكو إلى أن الشركة تعمل على تقديم خدمات النقل المدرسي لعدد 198692 طالباً وطالبة في 2354 مدرسة ومركزاً لتحفيظ القرآن، في عدد من مناطق المملكة، عبر أسطول من الحافلات المدرسية الحديثة يتضمن 3284 حافلة مدرسية من فئة 55، 40 و30 راكباً.

وعن الجهود التي توليها الشركة في تأهيل السائقين، أكد بوحسين أن قيام الشركة بتنظيم لبرامج تدريبية المتخصصة في تأهيل السائقين لتقديم الخدمة بالشكل الأمثل، وتحسين قدراتهم في مختلف الجوانب ذات العلاقة بأساسيات الدفاع المدني، والإسعافات الأولية، وفن القيادة، والتعامل مع الآخرين.

وتحرص الشركة على تطبيق حزمة مدروسة من المعايير التي تفرضها التشريعات في المملكة، والمواصفات التي تطبقها مواصلات الإمارات في أسطول الحافلات التي تشغلها، ما أهلها أن تكون ثاني أكبر مشغلي النقل المدرسي في السعودية.