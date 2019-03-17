ولي عهد الشارقة: جائزة «التفوق التربوي» تعزز بناء مجتمع المعرفة

المصدر: الشارقة- وام

أكد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة أن جائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي التي تحتفل هذا العام بيوبيلها الفضي تعد علامةً فارقة وأحد أهم أركان استراتيجية الإمارة في بناء وتطوير المجتمع المتعلم ومجتمع المعرفة الذي تعتمد عليه في المستقبل وهو ما يشكل ضماناً لمستقبل الوطن.وقال سموه في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»: «تحتفل جائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي هذا العام بمرور 25 عاماً على انطلاقتها وبهذه المناسبة نتقدم بخالص الشكر وعظيم الامتنان إلى مقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على رعاية سموه المتواصلة واهتمام سموه الشخصي بمجالات التعليم والتعلم».