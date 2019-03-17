مؤسسة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز تشارك في مؤتمر بالبحرين

المصدر: دبي ـ وام

شاركت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز في الدورة الأولى من «المؤتمر الدولي للموهبة والإبداع» تحت شعار «الابتكار في تربية الموهوبين: خريطة طريق لاستثمار العقول» والذي أقيم مؤخراً في مملكة البحرين.

وترأس الدكتور خليفة السويدي عضو مجلس الأمناء وفد المؤسسة خلال المؤتمر بحضور الدكتورة مريم الغاوي مدير إدارة الموهوبين في المؤسسة.

تطوير

ونظمت جامعة الخليج العربي البحرينية المؤتمر بالتعاون مع الجمعية العالمية لأبحاث تطوير الموهبة والتميز وشارك فيه عدد كبير من ممثلي كبرى المؤسسات التعليمية في المنطقة والعالم ونخبة من خبراء التعليم والباحثين الأكاديميين وذلك من أجل مناقشة أحدث المستجدات في مجال تربية الموهوبين والمبدعين.

وتوجه خليفة السويدي خلال كلمته أمام المؤتمر بالشكر لقيادات جامعة الخليج العربي على تنظيم المؤتمر وإتاحة الفرصة لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز للانضمام كشريك استراتيجي وتبادل خبراتها مع مختلف الجهات والمساهمة الفعالة في الارتقاء بالأداء التعليمي وسبل تعزيز المواهب التي تذخر بها منطقة الخليج باعتبارها ثروة المستقبل.

وقال : «نحن سعداء بالمشاركة في المؤتمر الدولي للموهبة والإبداع في دورته الأولى لنفتح معاً آفاقاً جديدة من العمل المشترك في رعاية المواهب وإيجاد أفضل الوسائل والحلول للارتقاء بمهاراتهم وتنمية مواهبهم وتشجيعهم على الابتكار والإبداع خاصة في مجال التقنيات والتكنولوجيا الحديثة التي باتت الركيزة الأساسية للتطور والتقدم في كل المجالات.

وكرمت جامعة الخليج العربي مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز بصفتها شريكاً استراتيجياً للمؤتمر خلال حفل الافتتاح وتسلم التكريم الدكتور خليفة علي السويدي.

ورقة عمل

وشاركت الدكتورة مريم الغاوي في المؤتمر كمتحدثة رئيسية وقدمت ورقة عمل رئيسية عن جهود مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، وقالت:«يمثل المؤتمر الدولي للموهبة والإبداع حلقة وصل بين العلماء والخبراء والمؤسسات العربية والعالمية العاملة لتبادل الخبرات واستكشاف أفضل الممارسات والتجارب الناجحة في مجال الموهبة والإبداع والتعرف على أهم الأدوات والتكنولوجيا التي تسهم في اكتشاف ورعاية الموهبة ونحن بدورنا في إدارة الموهوبين في مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز نسعى إلى إيجاد وسائل مشتركة لتعظيم قدرات الموهوبين في مجتمعاتنا واستحداث وسائل لاكتشافهم وتنمية مهاراتهم من خلال تخصصهم في المجالات التي يستطيعون الإبداع فيها، بما يعود بالنفع على المجتمع على المدى البعيد».

تبادل الخبرات

قال الدكتور خليفة السويدي:«لطالما كانت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز بدعم من قيادة دولة الإمارات الرشيدة سباقة في رعاية المواهب وإيجاد أفضل الحلول والسياسات للارتقاء بالنظم التعليمية من خلال جائزة المؤسسة الرائدة منذ أكثر من عقدين من الزمن، والتي حققت خلالها العديد من الإنجازات المشهودة إلى أن باتت مركزاً علمياً عالمياً يزخر ويحتفي بالمواهب والمبتكرين وهدفنا من مشاركتنا تبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التجارب التعليمية والأبحاث الأكاديمية التي توفر لنا إضافة نوعية في مسيرتنا لإعداد جيل من المبتكرين القادرين على استكمال مسيرة التنمية وتحقيق الرخاء والازدهار لأوطاننا» .