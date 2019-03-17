وزارة الصحة تستهدف طلبة المدارس في المرحلة الثالثة من «خبراء القلب»

المصدر: دبي - البيان

استهدفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع خلال المرحلة الثالثة من برنامج «خبراء القلب»، الطلبة من الفئة العمرية 15-17 سنة وبلغ عددهم 21 من الذكور والإناث، ويندرج البرنامج تحت مبادرات الخطة التشغيلية لتحقيق المؤشر الوطني الخاص بتخفيض نسبة الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والشرايين، خلال تشكيل مجموعات مختارة من الطلبة، وتدريبهم وتمكينهم ليكونوا سفراء داخل المدرسة أو الجامعة وداخل العائلة والأحياء السكنية، لنشر وتعزيز المفاهيم والممارسات الداعمة لصحة القلب والشرايين.

وأكد الدكتور يوسف محمد السركال الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات رئيس الفريق التنفيذي لمؤشرات وفيات أمراض القلب والشرايين والسرطان، أن البرنامج بلغ المرحلة الثالثة وحقق الأهداف المتوقعة، لاستكمال التدريب في مجال التوعية بأنماط الحياة الصحية المعززة لصحة القلب والشرايين، والتعرف إلى مدى انتشار أمراض القلب والشرايين في العالم ودولة الإمارات، ووضع خطة لنشر التوعية في المدرسة من قِبَل فريق خبراء القلب.

وأوضحت الدكتورة منى الكواري مدير إدارة الرعاية الصحية التخصصية، أن المرحلة الثالثة من برنامج خبراء القلب، شملت التدريب على الأنشطة التي تعزز صحة القلب والشرايين بحسب الفئات العمرية، وما يصاحبها من احتياجات جسدية واجتماعية. والتدريب على مفاتيح نجاح فئة الشباب في بناء الذات الجسدية والشخصية من خلال أنماط الحياة الصحية، وتطبيق مبادئ وأساليب النفسية التربوية لتغيير العادات الصحية، ووضع فريق الطلبة لخطة قصيرة وطويلة الأمد لنشر المفاهيم، وإحداث تغيير في البيئة المحيطة بهم، مسترشدين بتوجيهات ودعم فريق البرنامج في وزارة الصحة ووقاية المجتمع.