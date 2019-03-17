هيئة آل مكتوم الخيرية تضع حجر الأساس لبناء مدرسة في بوروندي

المصدر: بوجمبورا- وام

أشرف وفد هيئة آل مكتوم الخيرية برئاسة ميرزا الصايغ عضو مجلس أمناء الهيئة أمس، على وضع حجر الأساس لمشروع مدرسة هيئة آل مكتوم في ولاية رومينجا البوروندية، وذلك بحضور سنديموجوستان النائب الأول لرئيس جمهورية بوروندي وبيغيريمانا جوفينال والى رومينجا وعدد من أعضاء البرلمان البوروندي وأعضاء المجلس البلدي لرومينجا.

وأعرب سنديموجوستان وبنجامين نيزيجىيمانا عضو المجلس البلدي لرومنجي عن شكرهم وتقديرهم لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية راعي هيئة آل مكتوم الخيرية على موافقة سموه على مشروع المدرسة. من جانبه نقل ميرزا الصايغ تحيات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للحضور وقال إن سموه أمر ببناء مدرسة ومستوصف وحفر بئر كبيرة للمياه.