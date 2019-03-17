جامعة نيويورك أبوظبي تفتح باب المشاركة في الأبحاث الصيفية

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي، عن فتح باب التقدم لبرنامج الأبحاث أمام الطلاب الجامعيين الزوار من مختلف الجامعات في الإمارات. ويعد البرنامج منصة تتيح للطلاب الزوار المساهمة في مشاريع أبحاث فريدة ومبتكرة ضمن منشآت جامعة نيويورك أبوظبي المتطورة، حيث يشرف عليه مجموعة من أفضل الكوادر التعليمية والبحثية بالجامعة.

ومن المقرر أن ينعقد البرنامج في فترة الصيف بين 10 يونيو و25 يوليو 2019، حيث سيتيح لعدد محدود من طلاب الجامعات من مختلف أنحاء الدولة فرصة المشاركة في مشاريع أبحاث بجامعة نيويورك أبوظبي بدوام كامل، وسيتمكن الطلاب الجامعيون من المتفوقين أكاديمياً وسلوكياً التسجيل في عدد من المواقع البحثية في مجالات الهندسة والعلوم.