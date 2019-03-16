650 طالباً يشاركون بأنشطة «الأولمبية الوطنية» في الفجيرة

المصدر: دبي - وام

احتفلت اللجنة الأولمبية الوطنية بالتعاون مع حكومة الفجيرة بيوم الطفل الإماراتي بمشاركة 650 طالباً وطالبة بهدف رفع مستوى الأبناء والبنات من الناحية الذهنية والنفسية والبدنية لكونهم أجيال المستقبل ونواة الوطن وتعقد عليهم الكثير من الطموحات والآمال.

وشارك في الفعاليات الشيخة عالية بنت محمد بن صالح الشرقي، والشيخة حصة بنت محمد بن صالح الشرقي، والشيخ صالح بن سلطان بن صالح الشرقي، حيث أُقيمت 9 فعاليات رياضية منوعة بمدرسة ديار الدولية بالفجيرة تضمنتها أنشطة ومسابقات مختلفة.

كما حضر الحفل كل من محمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، وشريف العوضي مدير عام المنطقة الحرة بالفجيرة، وأمل الكعبي مدير مبادرة يوم الطفل الإماراتي بالفجيرة.

وتأتي مشاركة اللجنة في الحدث انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، بأهمية التفاعل مع تلك المبادرة الفريدة التي أطلقتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، ضمن الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة 2017 - 2020 وتم اعتمادها من «المجلس الوزاري للتنمية» برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس.