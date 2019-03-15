مجلس الآباء والمعلمين يكرم 46 طالباً وطالبة موهوبين في عجمان

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

كرم مجلس الآباء والمعلمين 46 طالباً وطالبة من المشاركين في مسابقة الموهوبين في دورتها الثانية، وذلك بحضور طلاب وطالبات مدارس عجمان وأولياء الأمور، وأقيم الحفل صباح أمس، في المركز الثقافي في عجمان، وقدم الطلبة العديد من الفقرات الفنية التي تبرز مواهبهم في مجلات الشعر والخطابة والغناء والعزف إضافة إلى التمثيل.

وأكدت الشيخة عزة بنت راشد النعيمي، رئيس مجلس الآباء والمعلمين، اهتمام المجلس بتشجيع الطلبة وإبراز مواهبهم الأدبية والفنية وحثهم على الإبداع، لافتة إلى الاهتمام برعاية الطلبة والطالبات الموهوبين والأخذ بيدهم في كافة المجالات الأدبية والفنية. وأن تنظيم الدورة الثانية من مسابقة الموهوبين، والتي شارك خلالها 500 طالب وطالبة .