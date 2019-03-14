جامعة أبوظبي تستضيف ملتقى المرأة في الهندسة المدنية

المصدر: أبوظبي - البيان

استضاف قسم الهندسة المدنية في جامعة أبوظبي، مؤخراً، فعاليات الدورة الثانية من «ملتقى المرأة في الهندسة المدنية»، الذي جمع باقة من الخبراء في مجال الهندسة الذين التقوا بمجموعة من طالبات الهندسة، وبحثوا معهن الفرص والتحديات التي تواجه المهندسين المدنيين.

وأقيمت فعاليات الملتقى بتنظيم من الدكتورة ريم صابوني، الأستاذة المشاركة في جامعة أبوظبي ورئيسة جمعية المهندسات في الاتحاد الدولي للخرسانة الهيكلية في الإمارات، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للخرسانة الهيكلية وجمعية المهندسين بالإمارات ضمن فعاليات الأسبوع الهندسي للاتحاد الدولي للخرسانة الهيكلية في الإمارات.