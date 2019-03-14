كليات التقنية تطلق «مسار قيادات المستقبل» للاستثمار في الخريجين

المصدر: دبي - البيان

عقدت كليات التقنية العليا الملتقى الأول لبرنامج «سند» إحدى مبادراتها الاستراتيجية، حيث تم الإعلان عن خطة تطوير للبرنامج بعنوان «مسار قيادات المستقبل» للكليات، والتي ستساهم في إعداد الخريجين الجدد وظيفياً وتمكينهم ككفاءات وطنية مؤهلة لتولي قيادة منظومة هذه المؤسسة التعليمية الرائدة في التعليم التطبيقي مستقبلاً، وتأتي هذه النقلة النوعية لمبادرة «سند» بعد النجاح الذي تحقق منذ إطلاق البرنامج في العام الأكاديمي الماضي.

وافتتح الملتقى الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، بحضور القيادات العليا لكليات التقنية والموظفين من أبطال برنامج «سند».

وأكد الدكتور عبداللطيف الشامسي أن مبادرة «سند» حققت العديد من الإنجازات منذ إطلاقها العام الأكاديمي الماضي، حيث هدفت الى استقطاب الخريجين والخريجات الجدد ومنحهم فرصة التأهيل الوظيفي من خلال إتاحة الفرصة لهم للعمل في الكليات بعقود مؤقتة لمدة تصل إلى 6 أشهر، ومنحهم بعدها شهادة خبرة تدعم فرص توظيفهم في مختلف مؤسسات العمل، مع منح فرصة الحصول على عقود عمل دائمة للمتميزين منهم والراغبين في مواصلة مشوارهم المهني في الكليات، وقد تم استقطاب نحو 200 خريج وخريجة على مدى 8 دفعات منذ انطلاق البرنامج، وحالياً تم تعيين 26 منهم بعقود ثابتة، ولا يزال 31 منتسباً للبرنامج يعملون بعقود مؤقتة، بالإضافة إلى من أنهوا فترة الانتساب لسند وحصلوا على شهادات خبرة أتاحت لهم فرص وظيفية في جهات عمل مختلفة.