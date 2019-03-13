الشامسي: كليات التقنية العليا في طور الانتقال لمرحلة جديدة من التعليم

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

أكد الدكتور عبد اللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، على هامش انطلاق فعاليات مؤتمر «التعليم والتعلّم» الذي نظمته «بلاك بورد»، المؤسسة الرائدة في مجال تكنولوجيا التعليم والتعلّم وتفاعل الطلاب، صباح أمس في فندق كونراد بدبي، بمشاركة نخبة من المتخصصين في الحقل التعليمي، أن الكليات في طور الانتقال إلى مرحلة جديدة من التعليم عقب إطلاق المناطق الاستراتيجية الحرة بهدف تخريج طلاب وشركات يمتلكون مهارات ريادة الأعمال ومساعدتهم على البدء بمشاريعهم وشركاتهم الخاصة، من خلال خطة عمل وأهداف طموحة للوصول لهذا الهدف.

كما قال: إن الكليات وقّعت اتفاقية مع «بلاك بورد» منذ ستة أشهر لإنشاء مركز للتميز في استخدام تقنيات التعلم الحديثة بالتعاون مع المؤسسة، مشيراً إلى أن التعاون مع هذه المؤسسة ليس فقط في المسار الأكاديمي، وإنما كذلك من ناحية المساقات ودرجات الطلبة والاستفادة منها بوصفها منصة إلكترونية في ترسيخ مفهوم ريادة الأعمال وإنشاء الشركات.

وحول الخطة التي وضعها الجانبان أوضح الدكتور الشامسي أنها تهدف إلى انتهاج الطرق والوسائل الحديثة باستخدام هذه المنصة الإلكترونية لدعم المشاريع الطلابية وتحويلها إلى منتج تجاري بهدف تخريج رواد أعمال وشركات من كليات التقنية باستخدام الحلول الذكية التي تعكف الشركة على استحداثها من خلال مركز التميز الذي تم إطلاقه في الكليات، من أجل استحداث حلول تتناسب مع التغير في مفهوم التعليم العالي الحديث بتحويل الجامعات إلى مناطق اقتصادية تواكب طموحات الدولة المستقبلية.

ومن ناحيته كشف هاني الشاذلي رئيس بلاك بورد في منطقة الشرق الأوسط لـ«البيان»، عن أن الشركة عقدت 24 شراكة مع الجامعات والجهات الحكومية داخل دولة الإمارات، منهم 23 جامعة معظمها جامعات اتحادية وحكومية، مثل كليات التقنية العليا وجامعة زايد وجامعة الإمارات.