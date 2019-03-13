مركز البيئة للمدن العربية يكرّم المدارس الفائزة بجائزة العلم الأخضر

المصدر: دبي - البيان

كرّم مركز البيئة للمدن العربية المدارس الحائزة جائزة العلم الأخضر ضمن برنامج المدارس الإيكولوجية (البيئية)، وهو برنامج تعليمي بيئي عالمي، من منظمة التعليم البيئي الدولية، يهدف إلى رفع مستوى التوعية للطلبة بقضايا التطوير المستدام، داخل الفصل وخارجه، عن طريق تطبيق مبادرات مبتكرة، يؤدي بها الطلبة الدور الرئيس في تحويل مدارسهم إلى مدارس بيئية، ونشر الرسالة خارج المدرسة لتشمل المجتمع المحلي.

ويتماشى برنامج المدارس الإيكولوجية (البيئية) في الإمارات مع رؤية ورسالة مركز البيئة للمدن العربية في ترويج نمط العيش المستدام ومبادرات الحفاظ على الموارد الطبيعية، ويعطي هذا البرنامج المدارس فرصة التعرف إلى أهمية تأسيس وممارسة التعليم البيئي وسياسات الاستدامة الإيجابية.

وقال خالد محمد بدري، مدير مركز البيئة للمدن العربية: «إن دولة الإمارات تجني اليوم ثمار غرس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب الله ثراه- ورؤيته الثاقبة في المجال البيئي، التي جعلت من الدولة نموذجاً عالمياً فريداً في حماية البيئة واستدامة الموارد الطبيعية».