سلطان بن سليم: نقلة نوعية في مخرجات التعليم العالي

المصدر: دبي ـ البيان

قال سلطان بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة إن استراتيجية المناطق الحرة الجامعية في دبي التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وتستهدف تحويل الكليات إلى مناطق اقتصادية ودعمها بصندوق لتخريج الشركات ورجال الأعمال بقيمة 100 مليون درهم نقلة نوعية في تطور مخرجات التعليم العالي بالدولة.

كفاءة

ولفت بن سليم إلى أن هذه الاستراتيجية ستسهم بإيصال الأجيال الجديدة إلى أعلى مستويات التأهيل وتتمكن من التعامل بكفاءة مع أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي لتعزيز الريادة العالمية للدولة واستباق كافة الدول في استشراف المستقبل، والانطلاق إلى ملاقاة التطور العالمي بروح المبادرة التي تميز تجربتنا ومن خلال العمل على تطبيق مبادرات مئوية الإمارات 2071.