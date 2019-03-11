أحمد الفلاسي: خطوة مهمة للارتقاء بالمنظومة التعليمية

المصدر: دبي ـ رحاب حلاوة

أكد معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي، وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة بأن اعتماد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، لاستراتيجية دبي للمناطق الجامعية الحرة يشكل خطوة مهمة على طريق الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتطويعها لمتطلبات المرحلة المستقبلية، خصوصاً في مجالات ريادة الأعمال، التي تعد أحد أهم الروافد للاقتصاد، وعاملاً ممكناً لتحقيق التنمية المستدامة.

وقال معاليه: «تشكل الاستراتيجية ثمرة من ثمار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تحويل إمارة دبي إلى وجهة تعليمية ريادية متقدمة، تعمل على استقطاب المواهب والكفاءات داخلياً وخارجياً، وبناء قدراتها وصقل مهاراتها، وتحويل الأفكار الخلاقة لديها إلى واقع ملموس، وبالتالي توسيع دائرة نشاطات الابتكار وريادة الأعمال وتضخيم أثر مؤسسات التعليم العالي على بيئة الأعمال والمجتمع بشكل عام».

وذكر: «ستشكل الاستراتيجية عاملاً محفزاً في توجيه بوصلة التعليم نحو ريادة الأعمال، وتشجيع ثقافة الابتكار، وتطوير المناهج بصورة مستمرة لمواكبة متطلبات العصر، والارتقاء بمخرجات العملية التعليمية حسب التوجهات المحلية والعالمية، وتنمية الفرص للخريجين ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع، ليسهموا بدورهم في إيجاد قطاعات اقتصادية ناشئة تسهم في دفع عجلة النمو إلى الأمام».