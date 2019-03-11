كلية دبي للصيدلة تفوز بـ 5 جوائز في مؤتمر «دوفات»

المصدر: دبي - البيان

فازت كلية دبي للصيدلة بـ 5 جوائز، خلال مشاركتها في مؤتمر ومعرض دبي للصيدلة والتكنولوجيا دوفات 2019، والذي شهد منافسة قوية بين مختلف طلاب الصيدلة في الجامعات والكليات، إضافة لطلاب المدارس، وقد بلغ عدد الملصقات التي يتم عرضها في المؤتمر، 100 ملصق من قبل الصيادلة، و300 ملصق من قبل طلاب الصيدلة، إضافة إلى 300 ملصق من قبل طلاب المدارس، كما زادت نسبة المشاركة والبحوث المقدمة هذا العام، لتصل إلى أكثر من 500 بحث مقدم من العديد من البلدان، منها إنجلترا وأمريكا والهند، وجامعات من المملكة العربية السعودية ومصر، وجامعات من الإمارات العربية المتحدة.

وفازت كلية دبي للصيدلة بـ 5 خمس جوائز مختلفة لأبحاث التخرج، من ضمنها الثلاث جوائز الأولى في العروض المقدمة للأبحاث، من حيث العرض والمضمون، وكذلك مسابقة كيفية تقديم النصح للمريض.

وأشاد سعيد بن أحمد آل لوتاه مؤسس كليتي دبي الطبية ودبي للصيدلة، رئيس مجلس الأمناء، بهذا التفوق، وقال: إن مثل هذا النجاح والتميز لخريجات الكليتين، يأتي تطبيقاً عملياً للنظام التربوي والأكاديمي، والتأهيلي الشامل الذي أقررناه منهجاً لهما، وهذا ما يجعلهما دائماً في الصدارة منذ تأسيسهما، حيث إن طالباتنا يتخرجن وهن يحملن معهن كل مقومات النجاح في حياتهن المهنية والأسرية، والمشاركة المجتمعية.