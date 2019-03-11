فتح باب التقديم الإلكتروني لبعثة دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي للطلبة المواطنين

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت إدارة الإرشاد والبعثات بدائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي عن فتح باب التقديم الإلكتروني لبعثة الدائرة للطلبة المواطنين المتفوقين دراسياً في الصف الثاني عشر والجامعات لدراسة درجة البكالوريوس في إحدى الجامعات الرائدة خارج الدولة.

وتبدأ فترة التقديم الإلكتروني لبعثة الطلبة المتميزين من تاريخ العـاشر من مارس الجاري ولغاية الثامن والعشرين من الشهر نفسه من خلال الرابط التالي ‏scholarships.adec.ac.ae وتدعو دائرة التعليم والمعرفة جميع الطلبة الراغبين بالالتحاق بالبعثة الدراسية بضرورة الاطلاع على الموقع الإلكتروني للدائرة لمعرفة كافة المعلومات ذات الصلة بالبعثة الدراسية.

وأشار الدكتور يوسف الشرياني وكيل دائرة التعليم والمعرفة إلى أن بعثة الدائرة للطلبة المتميزين يتم طرحها في كل عام للطلبة المتفوقين دراسياً بهدف تقديم الدعم والتشجيع لقادة الغد من المبدعين والمبتكرين المستعدين للمساهمة في دفع عجلة التنمية الوطنية نحو المستقبل.

وأضاف: «تُقدم البعثة الدراسية للطلبة فرصة لاتخاذ القرار المناسب لمستقبلهم العلمي والمهني من خلال تركيز جهود الطلبة نحو الأهداف المرجوة وتوجيهم إلى المسارات الأفضل لهم بحسب متطلبات سوق العمل وبما يتماشى مع النمو الاقتصادي المستدام لإمارة أبوظبي».

ومن ضمن شروط القبول في بعثة دائرة التعليم والمعرفة للطلبة المتميزين للدراسة خارج الدولة الحصول على معدل 85% فما فوق في الصف الحادي عشر والصف الثاني عشر أو ما يعادلها. والحصول على قبول أكاديمي مباشر (غير مشروط بلغة إنجليزية أو سنة تأسيسية) من إحدى الجامعات الموصى بها من قبل دائرة التعليم والمعرفة. بالإضافة إلى الحصول على نتيجة 1100 فما فوق في امتحان EmSAT الرياضيات.

بينما يشترط على الطلبة الجامعيين إتمام ما لا يقل عن 30 ساعة دراسية معتمدة في جامعة موصى بها من قبل الدائرة وبمعدل تراكمي لا يقل عن 3.00 أو ما يعادلها. عدا عن ذلك، على جميع الطلبة المتقدمين بطلب الانضمام لبعثة دائرة التعليم والمعرفة اجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات المقررة من قبل الدائرة، واجتياز امتحان IELTS (أكاديمي) بنتيجة 5.5 فما فوق أو ما يعادلها.

والجدير بالذكر، يحصل الطلبة من خلال بعثة دائرة التعليم والمعرفة على مجموعة من المزايا والمكافآت طوال فترة دراستهم ومنها الرسوم الدراسية، والحصول على مبلغ شهري، وحوافز مالية إضافية مخصصة للطلبة المتفوقين دراسياً. كما تُغطي البعثة الدراسية إجراءات السفر، وتذاكر العودة السنوية وبدل السكن وبدل الكتب الدراسية، والتأمين الصحي.